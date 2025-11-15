Atm: Il Gioco Educativo per Insegnare ai Bambini la Mobilità Sicura

ATM lancia "Sicuramente", un innovativo progetto educativo volto a sensibilizzare i bambini di Milano sulla sicurezza stradale e sull'uso responsabile dei mezzi pubblici. Attraverso attività ludiche e interattive, i giovani partecipanti apprenderanno le regole fondamentali per muoversi in sicurezza nella città, promuovendo così una cultura della responsabilità e della consapevolezza tra le nuove generazioni.

Nel cuore di Milano, un’innovativa iniziativa sta prendendo forma per educare le nuove generazioni alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. Il progetto Sicuramente, ideato da Atm, si propone di coinvolgere i bambini delle scuole primarie in un gioco educativo che li aiuti a comprendere le regole della strada e a utilizzare i mezzi pubblici in modo consapevole.

Il progetto sicuramente

Il progetto Sicuramente è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri, Giunti Editore e Giunti Scuola. Attraverso questo gioco, Atm si pone l’obiettivo di formare i futuri cittadini di Milano, rendendoli consapevoli delle dinamiche urbane e delle norme di comportamento da seguire per una mobilità sicura.

Kit educativi distribuiti

Fino ad oggi, sono stati distribuiti 300 kit nelle scuole primarie milanesi e altri 200 kit sono in arrivo. Ogni kit comprende un libro e una mappa illustrata che rappresenta la rete di trasporti di Milano, inclusi tram, autobus, metropolitana e il sistema di bike sharing BikeMi. Questi materiali didattici sono strumenti utili per insegnare ai bambini come muoversi in sicurezza tra pedoni, ciclisti e automobilisti.

Il valore della mobilità sostenibile

Il libro incluso nel kit, intitolato Cosa fa muovere Milano?, presenta storie coinvolgenti che spiegano ai bambini l’importanza dei mezzi pubblici come scelta sostenibile per gli spostamenti in città. Questo tema riveste particolare rilevanza per Atm, che ha avviato un Piano Full Electric volto a convertire l’intera flotta di autobus a un modello completamente elettrico. L’obiettivo è raggiungere il 50% di mezzi elettrici entro la fine dell’anno prossimo.

Adesione al progetto

Tutte le scuole primarie di Milano e della sua area metropolitana possono partecipare al progetto registrandosi sul portale dedicato di Giunti Scuola. L’iniziativa ha l’intento di sensibilizzare i più piccoli sull’importanza del rispetto delle regole stradali e di far comprendere che l’ambiente urbano è uno spazio condiviso, dove ogni individuo ha un ruolo fondamentale.

Un impegno per il futuro

Attraverso Sicuramente, Atm promuove una cultura della mobilità responsabile, valorizzando principi di responsabilità sociale e inclusività. Il progetto non solo educa i bambini, ma mira a creare una consapevolezza collettiva che si estende alle famiglie e alla comunità nel suo insieme. In un contesto in continua evoluzione, tali iniziative rappresentano passi fondamentali verso un futuro più sicuro e sostenibile.

Il programma Sicuramente si configura come uno strumento prezioso per integrare l’educazione alla mobilità sicura nei programmi scolastici. Questo contribuisce a formare cittadini più consapevoli e responsabili. Con il supporto di Atm e dei partner coinvolti, il progetto potrebbe avere un impatto significativo sulla cultura della sicurezza stradale a Milano.