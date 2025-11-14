Previsione della Partita Alcione-Novara del 16 Novembre 2025: Analisi e Pronostici

Un entusiasmante confronto tra Alcione e Novara: analisi approfondita con statistiche dettagliate e previsioni accurate.

Il 16 novembre 2025 si svolgerà un incontro molto atteso tra l’ASC Alcione e il Novara, previsto per le ore 14:30. Questa sfida, che fa parte del 14° turno di Serie C Girone A, si preannuncia avvincente, dato il contrasto tra le ambizioni delle due squadre. Mentre l’Alcione è in cerca di confermare il proprio posto nei playoff, il Novara punta a risalire la classifica dopo un inizio di stagione complicato.

Analisi delle squadre

L’ASC Alcione attualmente occupa la quarta posizione con 24 punti, frutto di sette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La squadra, guidata da Giovanni Cusatis, ha mostrato una notevole solidità, in particolare tra le mura amiche, dove ha totalizzato tre vittorie, un pareggio e solo due sconfitte. Inoltre, la sua difesa ha concesso solamente otto gol in tredici partite, dimostrando di essere uno dei reparti meno perforati del campionato.

Performance del Novara

Al contrario, il Novara, attualmente decimo con 15 punti, ha avuto un percorso più difficile. Con sole due vittorie, nove pareggi e due sconfitte, la squadra ha mostrato difficoltà soprattutto in trasferta, dove non è ancora riuscita a ottenere un successo, collezionando cinque pareggi e una sconfitta. Questo stato di cose potrebbe influenzare significativamente la loro mentalità in vista della partita contro l’Alcione.

Pronostici e aspettative

Considerando le statistiche, il primo pronostico suggerisce la vittoria dell’ASC Alcione, con quote che si attestano attorno a 2.35 su Betsson. La squadra di casa ha mostrato una forma positiva e una difesa robusta, rendendola favorita per questo incontro. Infatti, nelle ultime cinque partite, l’Alcione ha totalizzato due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Possibilità di segnature

Un secondo pronostico interessante riguarda la possibilità che entrambe le squadre non segnino. Qui, l’analisi porta a suggerire di puntare sul No, con una quota di 1.70 su Sisal. L’Alcione è noto per la sua difesa compatta, mentre il Novara ha faticato a trovare la via del gol, avendo realizzato solo undici reti in tredici partite.

Storia degli scontri diretti

Analizzando gli ultimi incontri tra le due squadre, è interessante notare che l’ultimo scontro si è concluso in pareggio, con un risultato di 1-1. Questo risultato evidenzia come entrambe le formazioni possano competere ad alto livello. Tuttavia, considerando il trend recente, l’Alcione ha dimostrato di avere il vantaggio psicologico e morale.

L’ASC Alcione si presenta come la squadra favorita per la vittoria, grazie a un rendimento solido e a un attacco in grado di fare la differenza. D’altro canto, il Novara deve affrontare questo incontro con la determinazione di migliorare la propria posizione in classifica. Il pronostico finale suggerisce una vittoria dell’ASC Alcione, con la consapevolezza che il calcio può sempre riservare sorprese.