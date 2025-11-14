Il Gioco Sicuramente di Atm: Educare alla Mobilità Sicura in Modo Divertente

Scopri il progetto "Sicuramente" di ATM, un'iniziativa innovativa dedicata all'educazione dei più piccoli sulla sicurezza stradale e sull'uso consapevole dei mezzi pubblici. Con attività interattive e workshop coinvolgenti, puntiamo a formare una generazione responsabile e attenta alla mobilità urbana. Unisciti a noi per garantire un futuro più sicuro e consapevole per i giovani cittadini!

La sicurezza stradale rappresenta un tema cruciale, in particolare per i più giovani. Milano si impegna a promuovere la cultura della mobilità responsabile attraverso un’innovativa iniziativa. Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, ha avviato un progetto educativo denominato Sicuramente, concepito per i bambini delle scuole primarie. Questo gioco didattico ha l’obiettivo di familiarizzare i piccoli con le regole del traffico e il corretto utilizzo dei mezzi pubblici.

Il progetto sicuramente

Il progetto Sicuramente è il risultato di una collaborazione tra Atm, l’Associazione Lorenzo Guarnieri e Giunti Editore. L’obiettivo è chiaro: educare i bambini a percepire la città come un ambiente condiviso nel quale muoversi in sicurezza. Questo approccio non solo insegna le regole della strada, ma promuove anche un rispetto reciproco tra pedoni, ciclisti e automobilisti.

Kit educativi per le scuole

Per avviare questa iniziativa, sono stati distribuiti 300 kit a diverse scuole primarie di Milano, e ulteriori 200 kit sono in arrivo. Ogni kit comprende un libro intitolato Cosa fa muovere Milano? e una mappa illustrata che rappresenta i vari mezzi di trasporto della città, come tram, bus e biciclette BikeMi. Attraverso queste risorse, i bambini possono apprendere non solo come muoversi in città, ma anche le ragioni per cui i mezzi pubblici rappresentano la scelta più sostenibile.

Educazione alla mobilità sostenibile

La sostenibilità rappresenta un tema centrale per Atm. Con il Piano Full Electric, l’azienda mira a convertire l’intera flotta di autobus in veicoli elettrici, puntando a raggiungere il 50% di e-bus entro il prossimo anno. Attraverso il gioco Sicuramente, Atm non solo fornisce strumenti didattici, ma si propone anche come ambasciatore della mobilità sicura per i futuri cittadini di Milano.

Come partecipare al progetto

Tutte le scuole primarie di Milano e della Città Metropolitana possono aderire a questa iniziativa registrandosi sul portale di Giunti Scuola. L’accesso a materiale educativo di alta qualità costituisce un’opportunità per le istituzioni scolastiche di integrare la sicurezza stradale nel loro curriculum.

Il progetto Sicuramente di Atm rappresenta un passo significativo verso la formazione di una nuova generazione di cittadini consapevoli e rispettosi delle regole della strada. Attraverso un approccio ludico, i bambini possono apprendere in modo coinvolgente, contribuendo così a creare una Milano più sicura e sostenibile.