Eventi a Milano per il weekend del 15 e 16 novembre 2025

Non perdere le attività imperdibili a Milano nel weekend del 15 e 16 novembre 2025.

Milano si prepara a un weekend ricco di eventi dal 15 al 16 novembre 2025, all’insegna della cultura e del divertimento. Con l’arrivo di BookCity, la città si trasforma in un palcoscenico di incontri, presentazioni e letture. In questo articolo esploreremo le principali attività da non perdere, dalle manifestazioni letterarie ai festival gastronomici.

BookCity: un omaggio alla lettura

La manifestazione BookCity si svolge dal 10 al 16 novembre e offre una serie di eventi che coinvolgono autori, editori e lettori in vari spazi della città. I teatri e le biblioteche diventano luoghi di incontro dove il pubblico può partecipare a presentazioni, reading e dibattiti.

Eventi per i giovani lettori

Particolare attenzione è riservata ai più giovani con BookCity Young, un programma dedicato ai lettori in erba. Inoltre, il BFF 2025 (Book Festival Friends) si svolgerà il 15 e il 16 novembre, riunendo autori di spicco come Manuel Agnelli e Zerocalcare, per un weekend di festeggiamenti e scoperte letterarie.

Mare ad Alta Quota: un festival gourmet

Dal 14 al 16 novembre, il Mare Culturale Urbano ospita Mare ad Alta Quota, un festival gastronomico che celebra i sapori delle montagne lombarde. Dalle ore 18.30, i visitatori possono gustare piatti tipici come la polenta e i pizzoccheri, accompagnati da musica dal vivo.

Un viaggio nei sapori montani

Il menù del festival include specialità come gli sciatt e dolci tradizionali come il krapfen. È un’opportunità imperdibile per chi ama le tradizioni culinarie e desidera immergersi in un’atmosfera calda e accogliente.

Piantala: la mostra mercato green

Il weekend del 15 e 16 novembre è anche segnato dal ritorno di Piantala, la più grande mostra mercato dedicata alle piante in Italia, che si terrà a Base Milano. Con oltre 15.000 piante di più di 200 varietà, questo evento è una vera festa per gli amanti del verde.

Laboratori creativi e accessori per il green living

Oltre alla vendita di piante, ci saranno laboratori creativi e spazi dedicati agli esperti botanici. I visitatori potranno apprendere come prendersi cura delle piante e scoprire i benefici che queste offrono per l’ambiente. L’ingresso è gratuito, con la possibilità di registrarsi per i laboratori a pagamento.

Cultura e spettacolo al Teatro Carcano

Per gli appassionati di spettacolo, il Teatro Carcano propone Circles, un’opera che celebra il “meno un anno” ai Giochi Invernali 2026. Attraverso danze e coreografie coinvolgenti, lo spettacolo racconta storie di sport e montagna, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante.

Un’esperienza immersiva per tutti

Questo evento non è solo per gli appassionati di danza, ma anche per chi desidera vivere un’esperienza artistica che sfida i confini tra il teatro e l’atletismo.

Feste e mercatini: divertimento per le famiglie

Non mancano eventi pensati per le famiglie, come il Red Bazar sul Naviglio, che si svolgerà domenica 16 novembre. Questo mercatino offre una vasta gamma di prodotti artigianali e live music, perfetto per una passeggiata nel cuore di Milano.

Attività per bambini e spettacoli teatrali

Il Teatro Martinitt e il Teatro Bruno Munari presentano spettacoli per bambini come Sapore di sale e Raperonzolo, che uniscono divertimento e insegnamenti preziosi. Queste rappresentazioni sono ideali per intrattenere i più piccoli e stimolare la loro immaginazione.

In conclusione, il weekend del 15 e 16 novembre 2025 a Milano si prospetta ricco di eventi vari e interessanti per tutte le età. Che si tratti di letteratura, cibo, arte o spettacolo, c’è qualcosa per ogni gusto e interesse.