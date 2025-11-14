Aggressione a una vigilessa a Bollate: la solidarietà del Comune e la condanna dell’atto

La vigilessa di Bollate aggredita durante il servizio: il Comune manifesta la propria solidarietà.

Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità della città di Bollate, dove una giovane agente della Polizia Locale è stata aggredita mentre svolgeva il proprio dovere. L’incidente è avvenuto il 13 novembre e ha suscitato un’ondata di solidarietà da parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini.

La 24enne, mentre si trovava in servizio, ha deciso di fermare un minorenne che stava circolando in contromano su un monopattino. Quello che doveva essere un intervento di routine si è rapidamente trasformato in un episodio violento.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime informazioni, l’agente ha notato il giovane che infrangeva le regole del codice stradale. Durante l’intervento, alcuni individui, apparentemente legati al ragazzo, sono intervenuti aggredendo la vigilessa. La situazione è degenerata in pochi attimi, con insulti e colpi fisici nei confronti dell’agente.

Il supporto dell’amministrazione comunale

A seguito dell’aggressione, il Comune di Bollate ha espresso la propria solidarietà alla vigilessa colpita. L’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Ravelli, ha rilasciato una dichiarazione nella quale sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza a tutti i cittadini e di rispettare chi lavora quotidianamente per essa. “La violenza è inaccettabile e non sarà tollerata”, ha affermato l’assessore, evidenziando la necessità di proteggere gli agenti in servizio.

Reazioni e conseguenze

La notizia dell’aggressione ha suscitato una forte reazione sui social media, con numerosi cittadini che hanno espresso il proprio sostegno all’agente. Molti hanno commentato l’accaduto, evidenziando come episodi di questo tipo non debbano trovare spazio nella comunità. Il sindaco ha anche espresso la sua vicinanza all’agente ferita, sottolineando l’importanza di mantenere un clima di rispetto e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sull’accaduto per ricostruire i dettagli dell’aggressione. Gli aggressori, già identificati, dovranno affrontare le conseguenze legali delle loro azioni. La polizia locale e i carabinieri stanno lavorando insieme per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.

Questo episodio mette in luce la crescente necessità di proteggere coloro che servono la comunità. La vigilessa aggredita non solo ha subito un attacco fisico, ma ha anche vissuto un momento di alta tensione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. È essenziale che tutti i membri della comunità riconoscano l’importanza del lavoro svolto dagli agenti di polizia locale e sostengano il loro operato.

La violenza contro le forze dell’ordine deve essere condannata severamente, e il Comune di Bollate si impegna a sostenere le proprie forze di polizia. Solo attraverso un’azione collettiva e un rispetto reciproco si può garantire la sicurezza e la serenità in città.