Legnano conquista Casale Monferrato e ritrova fiducia!

I Knights di Legnano si impongono su Casale Monferrato, ritrovando la vittoria e il morale.

La squadra di basket di Legnano, i Knights, ha affrontato un turno infrasettimanale decisivo contro il Novipiù Monferrato Basket. Nonostante la partita non abbia brillato per spettacolarità, ha rappresentato un’importante occasione di riscatto dopo la sconfitta subita in casa contro Vigevano.

Il match si è svolto presso la Soevis Arena, dove i Knights hanno accolto una squadra di Casale Monferrato in difficoltà, priva del capitano Niccolò Martinoni a causa di un infortunio. La tensione dell’incontro era palpabile, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i due punti in palio.

Inizio promettente per Legnano

Il primo quarto ha visto un avvio scoppiettante da parte di Mattia Mastroianni, che ha segnato una schiacciata e un canestro da due, portando Legnano avanti. Tuttavia, Casale ha risposto prontamente con Guerra e Marcucci, che hanno messo a segno i primi punti per gli ospiti, portandosi temporaneamente in vantaggio sul 5-6. Da quel momento, però, i Knights hanno preso il controllo della partita, grazie a un ottimo lavoro di squadra.

Con un canestro di Scali e una serie di tiri da tre punti di Guglielmo Sodero, Legnano ha incrementato il punteggio fino a 14-8. Anche se Guerra ha provato a fermare l’onda biancorossa, il finale del primo quarto si è chiuso con un punteggio di 23-16 a favore di Legnano, grazie a un’ottima prestazione collettiva.

La resistenza di Casale

Nel secondo quarto, Legnano ha continuato a spingere, con Quinti che ha aperto le danze con un canestro ravvicinato. Tuttavia, gli ospiti hanno iniziato a trovare il ritmo, grazie a una difesa più solida e a un gioco di squadra che ha permesso loro di ridurre il divario. Con un parziale di 4-11, Casale è riuscita a portarsi a soli quattro punti di distanza, sul 34-30, costringendo Legnano a chiamare un timeout.

Nonostante le difficoltà, i Knights hanno mostrato determinazione e si sono ripresi, chiudendo il secondo quarto con un punteggio di 40-36, mantenendo un leggero vantaggio prima dell’intervallo.

Il break decisivo e la chiusura del match

All’inizio del terzo quarto, la partita ha visto Legnano allungare il vantaggio. Inizialmente, il punteggio è avanzato grazie ai tiri liberi, ma il vero break è arrivato a metà periodo quando Mastroianni e Oboe hanno contribuito con punti preziosi, portando il punteggio sul 56-37. Casale ha tentato di reagire con una tripla di Rupil, ma Scali ha risposto immediatamente con quattro punti consecutivi, portando Legnano a un vantaggio di 20 punti sul 60-40.

La terza sirena ha suonato sul punteggio di 64-44, e l’ultima frazione di gioco è stata caratterizzata da un controllo quasi totale da parte dei Knights. Nonostante gli sforzi di Casale per rientrare in partita, Legnano ha mantenuto il vantaggio, chiudendo il match con un punteggio di 80-63.

Una vittoria morale

Questa vittoria rappresenta un’importante risposta per i Knights, i quali avevano subito una sconfitta con troppe imperfezioni contro Vigevano. Con cinque giocatori in doppia cifra e una gestione oculata del minutaggio, Legnano ha dimostrato di avere le risorse necessarie per affrontare le sfide future. La squadra ora si prepara per la prossima partita contro Piacenza, con rinnovata energia e fiducia.

Nonostante la partita non sia stata un capolavoro di spettacolo, ha sicuramente fornito un’iniezione di fiducia ai giocatori e allo staff tecnico, in vista delle prossime sfide nel campionato.