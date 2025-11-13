Legnano Basket supera Casale Monferrato con un convincente 80-63

I Knights di Legnano si riscattano e vincono contro Casale Monferrato con un punteggio finale di 80-63.

La squadra di basket Legnano ha ritrovato il sorriso nella serata di mercoledì 12 novembre, vincendo con un netto 80-63 contro il Basket Monferrato. Nonostante l’inizio della partita non fosse dei migliori, i Knights hanno saputo imporsi, riscattando la recente sconfitta contro Vigevano e ritornando in vetta alla classifica.

Un avvio incerto ma promettente

La sfida si è aperta all’insegna di Mastroianni, il quale ha infilato i primi canestri per Legnano. Tuttavia, Monferrato ha risposto prontamente, mantenendo il punteggio in equilibrio. Il primo quarto si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio 23-16, grazie a un finale di periodo che ha visto i biancorossi prendere il controllo.

Il secondo quarto e la reazione degli ospiti

Nel secondo quarto, la squadra di Casale ha iniziato a recuperare terreno, arrivando a ridurre il gap fino a -4, sul punteggio di 34-30. Nonostante ciò, Legnano ha mantenuto la calma e ha chiuso il primo tempo sul 40-36, dimostrando una buona gestione della partita.

Il terzo quarto decisivo

Al rientro dagli spogliatoi, i Knights hanno mostrato un altro volto. Con una difesa più aggressiva e un attacco incisivo, hanno iniziato a scavare un divario significativo. Mastroianni e Oboe hanno contribuito con canestri importanti, permettendo a Legnano di raggiungere il +20, fissando il punteggio sul 64-44 alla fine del terzo quarto. Questo parziale ha rappresentato un momento cruciale, in cui la squadra ha dimostrato di avere il controllo della partita.

Gestione dell’ultimo quarto

Nell’ultima frazione di gioco, Legnano ha continuato a mantenere il vantaggio senza particolari affanni. Anche se Casale ha tentato di recuperare, riducendo il distacco a 66-51, i Knights non si sono lasciati intimidire e hanno chiuso il match con un punteggio finale di 80-63.

Prestazione collettiva e futuro

La vittoria è stata una testimonianza della forza collettiva della squadra, con Quinti come top scorer con 14 punti, seguito da Sodero, Mastroianni e Stepanovic, tutti a quota 11 punti. La gestione del minutaggio ha consentito a tutti i giocatori di contribuire, un aspetto fondamentale in vista delle prossime sfide, con tre partite in sette giorni.

Il general manager Maurizio Basilico ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando l’importanza di questa vittoria non solo per la classifica ma anche per il morale della squadra. La prossima sfida attende Legnano, che affronterà domenica 16 novembre la Bakery Piacenza, seguita da un’altra trasferta a Desio il 22 novembre, prima di tornare a casa contro Gema Montecatini il 30 novembre.