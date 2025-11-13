Inchiesta su Mario Venditti: gli avvocati di Andrea Sempio interrogati dai Pubblici Ministeri

Esplora il complesso intreccio tra corruzione e giustizia che ha riacceso l'attenzione sul caso Sempio. Scopri come questo caso emblematico mette in luce le sfide legate all'integrità e alla trasparenza nel sistema legale.

Il mondo della giustizia è stato nuovamente scosso da un’inchiesta che coinvolge figure chiave del caso Sempio. Nel 2017, Andrea Sempio venne accusato di aver ucciso Chiara Poggi, ma fu successivamente scagionato. Oggi, la procura di Brescia sta esaminando le azioni dell’ex procuratore Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari.

I fatti

La situazione si è complicata con l’ascolto degli ex avvocati di Sempio, Federico Soldani e Simone Grassi, convocati dai pubblici ministeri. Questo sviluppo ha acceso i riflettori sull’operato di Venditti e sulle possibili irregolarità che potrebbero aver influenzato il caso.

Le accuse contro Venditti

Le indagini partono da un episodio specifico: un biglietto trovato durante una perquisizione a casa di Sempio, contenente la scritta “Venditti Gip Archivia per 20 30 euro”. Questo ha sollevato interrogativi sul possibile pagamento di tangenti per ottenere l’archiviazione del caso. Anche il padre di Sempio, Giuseppe, è coinvolto nell’inchiesta, accusato di aver facilitato transazioni sospette in relazione all’archiviazione del figlio.

Le testimonianze chiave

La madre di Andrea Sempio ha fornito dichiarazioni importanti alla guardia di finanza, ammettendo di aver versato somme di denaro agli avvocati del figlio. Queste informazioni, unite alle testimonianze dei legali, potrebbero rivelarsi decisive per chiarire i legami finanziari tra la famiglia Sempio e i membri della procura. La Procura di Brescia ha quindi richiesto nuovamente il sequestro dei dispositivi elettronici di Venditti, tra cui telefoni e computer, per cercare prove utili all’indagine.

L’udienza e le contestazioni legali

Il tribunale del riesame di Brescia si riunirà per discutere il sequestro dei dispositivi dell’ex procuratore. Questo incontro è il terzo in poche settimane e rappresenta un momento cruciale per la difesa di Venditti, che ha contestato l’ampiezza delle ricerche ordinate dai pm. Gli avvocati di Venditti, insieme a quelli di altri coinvolti, sostengono che la procura stia eseguendo ricerche troppo generiche e prive di specificità.

Il contesto dell’indagine

La Procura ha giustificato la necessità di un accesso illimitato ai dati degli ultimi undici anni, sostenendo che potrebbero emergere elementi fondamentali per l’indagine. L’analisi delle comunicazioni, incluse eventuali chat cancellate, potrebbe svelare dettagli cruciali sui rapporti tra gli inquirenti e i legali della famiglia Sempio. La richiesta di accedere a questi dati è motivata dalla volontà di comprendere l’eventuale scambio di denaro tra la famiglia e i pubblici ufficiali.

La situazione legale di Venditti si complica ulteriormente, poiché è già indagato per peculato e corruzione in un altro filone d’inchiesta, il cosiddetto “sistema Pavia”. La pressione su di lui aumenta mentre gli inquirenti cercano di fare chiarezza su un caso che ha già suscitato grande attenzione mediatica e pubblico interesse.