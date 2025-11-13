Eventi Imperdibili e Ultime Novità a Scalo Milano

Vivi esperienze straordinarie con eventi esclusivi e novità imperdibili a Scalo Milano.

Scalo Milano è il luogo in cui la moda si unisce all’intrattenimento, presentando un calendario ricco di eventi e sorprese. Per gli appassionati di shopping e di esperienze uniche, questo outlet rappresenta una meta ideale. È possibile scoprire cosa attende nelle prossime settimane e prepararsi a vivere emozioni indimenticabili.

Eventi in arrivo

Il 18 novembre 2025 è una data da segnare sul calendario. Dalle 17:30 alle 19:00, si avrà l’opportunità di incontrare i talentuosi giocatori dell’Olimpia Milano, Leandro Bolmaro e Nate Sestina. Si tratta di un’occasione perfetta per scattare foto e ottenere autografi da due stelle del basket italiano.

Incontro con Giulia Molino

Il 14 novembre 2025, non sarà da perdere il meet & greet con la famosa artista Giulia Molino presso il negozio Juicy Couture. A partire dalle 17:30, si potrà assistere a una performance live e interagire con lei, rendendo la visita ancora più speciale.

Novità e aperture recenti

Scalo Milano non offre solo eventi, ma anche nuove aperture che arricchiscono l’offerta commerciale del centro. È recentemente inaugurata la boutique di Vincenzo Dascanio, un luogo dove eleganza e stile si fondono per offrire un’esperienza di shopping unica e raffinata.

Regus: spazio di lavoro innovativo

Un’altra novità è l’apertura di Regus a Scalo Milano, il primo spazio di lavoro flessibile all’interno di un outlet in Italia. Questa struttura innovativa è progettata per soddisfare le esigenze di professionisti e imprenditori, rendendo il lavoro più versatile e dinamico.

Sport e intrattenimento

Per gli appassionati di sport, Scalo Milano ha recentemente accolto il nuovo pallone TRIONDA di Adidas, disponibile per tutti gli amanti del calcio. Questa novità rappresenta un’opportunità per tutti coloro che desiderano migliorare le proprie abilità sul campo.

Il 30 ottobre 2025, si è tenuta una serata indimenticabile con l’Olimpia Milano, che ha colorato l’outlet di emozioni e divertimento. Non esiste modo migliore

Scalo Milano attende tutti per vivere momenti indimenticabili, tra moda, sport e intrattenimento.