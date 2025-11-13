Angelo Gini nominato assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata a Vittuone

Scopri la nomina di Angelo Gini come nuovo assessore all'Urbanistica a Vittuone e le implicazioni per l'amministrazione locale.

In un periodo di transizione per l’amministrazione comunale di Vittuone, è stata annunciata la nomina di Angelo Gini come nuovo assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Territorio e Ambiente. Questo cambiamento avviene a sei mesi dalle prossime elezioni comunali e rappresenta un tentativo di riorganizzazione interna.

Gini, nato nel 1975 e residente a Santo Stefano Ticino, porta con sé una solida esperienza nel settore. Infatti, è attualmente presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa edilizia, oltre ad essere un volto noto nel suo comune per il suo impegno in ambito amministrativo.

Un profilo esperto per un ruolo cruciale

La decisione di nominare Gini è stata ufficializzata dal sindaco Laura Bonfadini in un momento particolarmente delicato. L’ex assessore Roberto Cassani aveva recentemente ritirato le sue deleghe, lasciando vacante un ruolo fondamentale per la gestione del territorio e dell’edilizia. Gini, che ha già ricoperto posizioni simili tra il 1999 e il 2004, ha una conoscenza approfondita delle dinamiche locali.

Un curriculum ricco di esperienza

Oltre alla sua carica attuale, Gini ha ricoperto ruoli significativi come assessore all’Edilizia privata, ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, il che lo rende particolarmente adatto a gestire le sfide che il suo nuovo incarico comporta. È anche un consigliere comunale e partecipa attivamente a organismi regionali e nazionali di rappresentanza delle cooperative edilizie, il che ne amplifica la rilevanza nel panorama politico locale.

Riorganizzazione della Giunta

La nomina di Gini ha comportato anche un aggiornamento delle deleghe all’interno della Giunta. Angelo Poles, che già ricopriva alcuni incarichi, avrà ora anche la responsabilità dei Lavori pubblici, della Viabilità, degli Impianti sportivi, del Cimitero e delle Manutenzioni. Queste modifiche sono state necessarie per garantire una gestione più efficace delle risorse e delle politiche comunali.

Le reazioni dell’opposizione

La nomina di Gini non è passata inosservata e ha suscitato una serie di reazioni, in particolare da parte dell’opposizione. Critiche e domande sulla scelta del sindaco sono emerse, evidenziando la necessità di un dialogo aperto e costruttivo per affrontare le questioni cruciali legate all’urbanistica e all’edilizia nella comunità. Le ripercussioni politiche di questa nomina potrebbero influenzare il clima politico in vista delle prossime elezioni.

In conclusione, l’arrivo di Angelo Gini come nuovo assessore rappresenta un’opportunità per l’amministrazione di Vittuone di ripristinare la fiducia della comunità e di affrontare con determinazione le sfide future. Il sindaco Bonfadini ha espresso la sua gratitudine a Gini per aver accettato un incarico che si preannuncia complesso ma fondamentale per il futuro del comune.