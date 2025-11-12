Vincitori del Concorso Musicale Internazionale Città di Legnano 2025: Scopri i Talenti Emergentii

Il Concorso Musicale Internazionale di Legnano: Celebrazione della Musica e dei Giovani Talenti Globali Il Concorso Musicale Internazionale di Legnano rappresenta un'importante piattaforma per la valorizzazione della musica e l'emergere di giovani talenti provenienti da ogni angolo del pianeta. I vincitori, selezionati tra i migliori musicisti, portano con sé un'eredità di eccellenza e creatività, contribuendo alla crescita culturale e musicale internazionale. Partecipa e scopri il futuro...

Il fine settimana dell’8 e 9 novembre ha visto Legnano trasformarsi in un palcoscenico per talenti musicali di fama mondiale, in occasione della seconda edizione del Concorso musicale internazionale Città di Legnano, dedicato alla memoria del baritono Franco Sioli. Questo evento ha riunito oltre cinquanta artisti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in una prestigiosa cornice e di farsi notare da una giuria di esperti.

Un concorso ricco di emozioni

La manifestazione si è svolta in due location emblematiche: Villa Jucker ha ospitato la finale, mentre il Teatro Talisio Tirinnanzi ha accolto il Concerto di Gala, presentato da Luciano Mastellari. Durante questa occasione, sono stati premiati i migliori talenti, con Alma Nakayama che ha conquistato il Premio della giuria come contralto, seguita dal tenore Francesco Tubertini e dal soprano Minkyung Park.

Il riconoscimento del pubblico

Oltre ai premi assegnati dalla giuria, un riconoscimento speciale è stato conferito dal pubblico. Questo onore è andato a Ileana Tamburello, pianista che ha impressionato gli spettatori con la sua performance. Nella categoria Giovani Talenti, la Tamburello è stata seguita da Tommaso Angelini e dal giovane soprano Esmeralda Bertini, quest’ultima di soli 14 anni, che ha dimostrato un talento straordinario.

Sezioni in gara e opportunità di debutto

Il concorso si è articolato in diverse sezioni, tra cui quella dedicata ai Giovani Talenti, rivolta ai musicisti emergenti e suddivisa in quattro categorie: canto classico, pianoforte, musica classica con strumenti acustici e musica contemporanea con strumenti elettronici. I premi sono stati assegnati a vari artisti, come Wenbo Ye per il canto e Sara Puglisi per la musica classica.

Debuttanti e ruoli in opere

Per la sezione Debuttanti, sono stati assegnati ruoli per opere liriche, tra cui L’elisir d’amore di Donizetti e Stabat Mater di Haydn. Minkyung Park ha ottenuto il ruolo di Adina, mentre Francesco Tubertini ha conquistato il ruolo di Nemorino.

Un legame tra culture attraverso la musica

Il concorso, fortemente voluto da Donatella Pinciroli, amica di Franco Sioli, ha come obiettivo la promozione della musica e il sostegno ai giovani talenti. Attraverso la creazione di un fondo dedicato, Pinciroli ha reso possibile la realizzazione di questo evento, che si propone di unire artisti di diverse nazionalità, creando un linguaggio universale attraverso la musica.

Durante la finale, la giuria ha ascoltato i partecipanti e ha selezionato i ventidue finalisti che si sono esibiti al Concerto di Gala. In questa occasione, il pubblico ha potuto esprimere il proprio giudizio. Il premio di Ambasciatore Amadeus per la musica, consistente in una tournée in Giappone, è stato conferito a Francesco Tubertini da Yoko Takada, rappresentante del Rotary giapponese.

Il Concorso musicale internazionale Città di Legnano rappresenta non solo un’opportunità di competizione, ma un autentico incontro culturale che celebra la musica come mezzo di dialogo e inclusione. La manifestazione si conferma come un’importante piattaforma per i talenti emergenti, contribuendo a costruire un futuro in cui la musica continua a essere un linguaggio comune per tutti.