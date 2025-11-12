Rinnovo della Collaborazione tra Drivalia e Olimpia Milano: Nuove Opportunità in Arrivo!

Collaborazione rinnovata tra Drivalia e Olimpia Milano: un impegno condiviso per la sostenibilità e la mobilità elettrica.

La Pallacanestro Olimpia Milano, una delle squadre di basket più celebri e titolate in Europa, ha riconfermato la sua collaborazione con Drivalia per il terzo anno consecutivo. Questa alleanza sottolinea l’impegno della squadra nel mondo dello sport, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Drivalia, in qualità di Official Mobility Partner, fornirà una flotta di veicoli elettrici dedicati ai giocatori e una gamma di auto elettrificate per il management della squadra. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, dove la mobilità sostenibile gioca un ruolo fondamentale nel futuro delle città e dello sport.

Un evento simbolico: il match del 9 novembre

Un importante momento di celebrazione della partnership si è svolto durante la partita del 9 novembre, in cui l’Olimpia Milano ha affrontato la Nutribullet Treviso Basket al Forum di Assago. Drivalia è stata sponsor dell’evento, un’opportunità per rafforzare il legame con i tifosi e dimostrare l’impegno reciproco verso un futuro più verde.

Questa collaborazione offre anche l’opportunità di coinvolgere i dipendenti del Gruppo CA Auto Bank, attraverso iniziative che promuovono i principi dello sport e della sostenibilità. L’interazione tra sport e responsabilità sociale diventa, quindi, un tema centrale.

Un traguardo importante per l’Olimpia Milano

Il 2026 rappresenterà un anno significativo per l’Olimpia Milano, che festeggerà il suo 90° anniversario. Questo traguardo è una testimonianza della storia e della tradizione di una delle società più vincenti in Europa. La squadra ha visto passare tanti campioni e ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama del basket italiano e internazionale.

Il futuro della mobilità sostenibile

Il rinnovo della partnership con Drivalia è un passo verso un futuro più sostenibile, un obiettivo che va oltre il semplice trasporto. La flotta di veicoli elettrici non solo contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, ma rappresenta anche un esempio per i giovani e per i tifosi, dimostrando che è possibile coniugare sport e rispetto per l’ambiente.

Il match contro Nutribullet Treviso: una sfida da affrontare

Subito dopo il rientro da Istanbul, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare la Nutribullet Treviso. Anche se l’Olimpia ha appena sostenuto una partita intensa, Treviso si presenta come un avversario temibile, reduce da una vittoria importante contro Reggio Emilia. La sfida si preannuncia avvincente, specialmente considerando la necessità di gestire il turnover dei giocatori dopo una settimana particolarmente intensa.

Strategie e preparazione

Il coach Emilio Kovacic ha già avvertito i suoi giocatori della forza dell’avversario, sottolineando che Treviso, pur non essendo in cima alla classifica, ha dimostrato di avere un potenziale offensivo notevole, con giocatori chiave come Joe Ragland e Abdur-Rahkman. L’approccio della squadra dovrà essere mirato e concentrato, dato che ogni partita è cruciale per il proseguimento della stagione.

La rinnovata partnership tra Drivalia e l’Olimpia Milano rappresenta un importante passo verso una mobilità più sostenibile e riflette la volontà di unire sport e responsabilità sociale. Con eventi e iniziative che coinvolgono attivamente tifosi e dipendenti, questa alleanza si prospetta come un modello di innovazione e impegno verso il futuro.