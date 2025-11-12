Olimpia Milano sfida l’ASVEL per rilanciarsi in Eurolega

Milano si appresta ad affrontare una sfida cruciale contro l'ASVEL, con l'obiettivo di rilanciare la propria stagione in Eurolega.

Questa sera l’Olimpia Milano scenderà in campo per affrontare l’ASVEL Villeurbanne, un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo della stagione in Eurolega. I biancorossi, dopo una vittoria emozionante contro l’Efes, cercano di consolidare la fiducia e di riportare il bilancio delle vittorie in parità.

Un’opportunità da non perdere

L’ASVEL si presenta come il fanalino di coda della classifica, avendo ottenuto solo due vittorie nelle prime nove partite. Questo scenario offre all’Olimpia l’opportunità di migliorare il proprio record e avvicinarsi alla zona playoff. Il match avrà luogo all’Unipol Forum di Assago, un palazzetto che promette un’atmosfera calda e coinvolgente per i giocatori.

Il morale alto dopo la vittoria a Istanbul

La recente vittoria contro l’Efes, avvenuta dopo un doppio supplementare, ha infuso nuova energia nei ragazzi di Ettore Messina. La prestazione di Zach LeDay e Shavon Shields è stata fondamentale, con Shields che ha dimostrato di essere un leader in campo. Sfortunatamente, LeDay non sarà presente a causa di un infortunio riemerso durante il match di Istanbul, un’assenza che potrebbe influenzare le dinamiche della squadra.

La sfida contro l’ASVEL

Il coach Messina ha dichiarato l’importanza di questa partita, sottolineando che ogni gara in Eurolega rappresenta una battaglia cruciale. La squadra francese, nonostante le difficoltà, ha dimostrato di mantenere un livello di atletismo e organizzazione, in particolare con la loro difesa a zona 3-2 match-up. Messina ha avvertito i suoi giocatori di prestare particolare attenzione ai dettagli, come il controllo dei rimbalzi e il movimento della palla, per ottenere la vittoria.

Le chiavi per la vittoria

Per Milano, la chiave del successo risiederà nella capacità di mantenere alta la concentrazione e di sfruttare le debolezze dell’ASVEL. La squadra francese, pur avendo subito diversi infortuni, possiede un roster di giocatori esperti come Nando de Colo, che potrebbero rivelarsi determinanti nel corso della partita. I biancorossi dovranno quindi essere pronti a contrastare le loro giocate e a rispondere con rapidità.

Il futuro in Eurolega

Un’eventuale vittoria contro l’ASVEL non solo riporterebbe il bilancio dell’Olimpia in parità, ma potrebbe anche fornire una spinta morale significativa in vista del prossimo incontro con l’Olympiacos. Ogni partita in Eurolega è una lezione e Milano è ben consapevole della necessità di non sottovalutare nessun avversario, specialmente quando si gioca in casa. La squadra deve dimostrare la propria determinazione e il proprio carattere per uscire con i due punti dalla sfida di questa sera.

Con l’incontro che inizierà alle 20:30, i tifosi sono invitati a sintonizzarsi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per vivere tutte le emozioni della partita. La telecronaca sarà affidata a Andrea Solaini e Chicca Macchi, pronti a raccontare ogni momento saliente di questa attesa sfida.