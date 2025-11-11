Sconti esclusivi per le partite di Eurolega dell’Olimpia Milano: non perdere l’occasione!

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di vivere l'emozione del grande basket europeo a prezzi imbattibili!

Il CUS Milano annuncia un’importante opportunità per gli studenti universitari appassionati di basket. In occasione delle partite di Eurolega dell’Olimpia Milano contro Asvel e Olympiakos, in programma rispettivamente mercoledì 12 e venerdì 14 novembre, sarà possibile assistere a questi eventi a un prezzo ridotto.

Questa iniziativa non solo offre un modo economico per godere di uno spettacolo sportivo di alto livello, ma rappresenta anche un’importante occasione di socializzazione e divertimento per gli studenti.

Come accedere agli sconti

Per beneficiare dei biglietti scontati, gli studenti dovranno utilizzare il codice promozionale OLIMPIA_UNI durante il processo di acquisto sul sito ufficiale. È fondamentale seguire alcuni semplici passaggi per assicurarsi di ottenere il massimo dai vantaggi offerti.

Passaggi per l’acquisto

Una volta sul sito, sarà necessario selezionare la partita desiderata. Dopo aver scelto l’evento, si dovrà inserire il codice promozionale nel campo apposito. A questo punto, si possono selezionare i settori dove è applicabile la promozione, scegliendo l’opzione “CONVENZIONI” nella modalità di selezione automatica dei posti oppure nella scelta manuale con visibilità dei posti.

Si ricorda che ogni studente può acquistare fino a 4 biglietti per ciascuna partita utilizzando un solo badge universitario o un codice online. I biglietti possono essere acquistati sia online che presso la sede dell’Olimpia, situata in Via Giuseppe di Vittorio 6, Assago.

Dettagli dell’acquisto

È importante notare che per ogni badge universitario è consentito l’acquisto di un massimo di 4 biglietti per partita. Una volta terminato il processo di acquisto, gli studenti possono stampare il proprio biglietto oppure mostrarlo direttamente sullo smartphone all’ingresso.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per immergersi nell’atmosfera vibrante delle partite di Eurolega, dove il talento sportivo si unisce a momenti di intensa emozione. Vivere un’esperienza indimenticabile, condividendo l’entusiasmo del basket con amici, è un’opzione da non perdere.

Un evento imperdibile

Le partite dell’Olimpia Milano non sono solo eventi sportivi; sono occasioni per creare ricordi duraturi. La passione per il basket si vive intensamente nelle arene, dove tifosi e atleti si uniscono per sostenere la propria squadra. Con i biglietti scontati, l’accesso a queste esperienze diventa ancora più facile e accessibile per tutti gli studenti.

Il CUS Milano offre un’importante opportunità per avvicinarsi al mondo del basket europeo e sostenere l’Olimpia Milano. Questa possibilità di assistere a partite di alta qualità, conoscere nuovi amici e vivere momenti emozionanti è da cogliere al volo. Si ricorda di utilizzare il codice promozionale per l’acquisto e prepararsi a tifare per la propria squadra del cuore.