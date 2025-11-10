Trionfo del Sassuolo a Bergamo: sconfitta inaspettata per l’Atalanta

Una sconfitta pesante per l'Atalanta, che subisce una cocente sconfitta casalinga con un punteggio di 3-0 contro il Sassuolo. I protagonisti del match sono stati Berardi e Pinamonti, autori di prestazioni decisive.

La Serie A ha riservato sorprese nell’undicesima giornata, con l’Atalanta che ha subito una sconfitta schiacciante contro il Sassuolo. Questo risultato ha riacceso la corsa al vertice, dove Roma e Inter si sono affermate come leader indiscusse della classifica. Con questa vittoria, il Bologna si avvicina sempre di più alla vetta, mentre l’Atalanta continua a faticare, rendendo incerta la posizione del suo allenatore.

Il match tra Atalanta e Sassuolo

La partita, disputata alla New Balance Arena, ha visto il Sassuolo prevalere nettamente con un punteggio finale di 3-0. Gli uomini di Fabio Grosso, dopo una settimana difficile, sono riusciti a riscattarsi grazie a una prestazione convincente, trascinata dalla doppietta di Domenico Berardi e dalla rete di Andrea Pinamonti. Questo successo è giunto dopo una serie di risultati deludenti, tra cui una sconfitta interna contro il Genoa.

Il primo tempo e il rigore decisivo

Il Sassuolo ha iniziato la partita con determinazione, cercando di stabilire il proprio dominio. L’Atalanta ha risposto con alcune buone manovre, mettendo sotto pressione la difesa avversaria. La svolta è arrivata al 28° minuto, quando l’arbitro ha assegnato un rigore per un intervento irregolare di Carnesecchi su Pinamonti. Domenico Berardi si è presentato sul dischetto e ha segnato, portando il Sassuolo in vantaggio.

Nella ripresa, l’Atalanta ha tentato di reagire, ma la difesa del Sassuolo ha mantenuto la propria solidità. Berardi, al 66°, ha raddoppiato approfittando di una leggerezza della retroguardia bergamasca, dimostrando il suo stato di forma eccezionale. Infine, Pinamonti ha chiuso i giochi con un gol che ha fissato il punteggio sul 3-0.

Le conseguenze per l’Atalanta e il Sassuolo

La sconfitta ha lasciato l’Atalanta a 13 punti in classifica, continuando una crisi che perdura da diverse partite. Dopo la sconfitta contro l’Udinese e una lunga serie di pareggi, la posizione dell’allenatore Ivan Juric risulta sempre più precaria. La squadra è attesa da una trasferta fondamentale a Napoli, dove dovrà cercare di invertire la rotta.

Il futuro del Sassuolo

Al contrario, il Sassuolo può guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Con questa vittoria, la squadra è salita all’ottavo posto in classifica, a soli due punti dal Bologna, che affronterà il Napoli nel pomeriggio. Gli uomini di Grosso si preparano ora per un match contro il Pisa, seguito da una sfida in trasferta a Como, dove cercheranno di proseguire su questa scia positiva.

La giornata di campionato ha evidenziato come il Sassuolo possa rivelarsi una squadra temibile quando riesce a esprimere il proprio gioco. D’altro canto, l’Atalanta deve ritrovare la propria identità per non scivolare ulteriormente in classifica. L’attenzione si sposta ora sulle prossime sfide, in cui entrambe le squadre dovranno dimostrare il loro valore sul campo.