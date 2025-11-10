Olimpia Milano vs NutriBullet Treviso: Guida Completa e Curiosità da Scoprire

L'Olimpia Milano si appresta a sfidare la Treviso in un incontro decisivo per entrambe le formazioni.

La EA7 Emporio Armani Milano è pronta a scendere in campo contro la NutriBullet Treviso Basket dopo una settimana ricca di emozioni. Reduce da una sconfitta in campionato contro Brescia e da una vittoria intensa in Eurolega contro l’Efes, la squadra di Milano si trova a dover affrontare una Treviso che ha appena conquistato il suo primo successo stagionale a Reggio Emilia.

La partita si svolgerà domenica, 9 novembre 2025, alle ore 17.00 e sarà visibile su LBATV. La direzione dell’incontro sarà affidata agli arbitri Denis Quarta, Alessandro Perciavalle e Martino Galasso.

Analisi delle squadre

Negli scontri diretti tra queste due formazioni, si contano 13 precedenti, inclusa una gara di Supercoppa. La NutriBullet Treviso ha avuto la meglio solo in un’occasione: il 4 maggio 2025, quando ha trionfato con un punteggio di 80-74 tra le mura amiche. Dall’altra parte, l’Olimpia Milano ha dimostrato di avere il sopravvento, vantando cinque vittorie consecutive negli ultimi incontri tra le due squadre e un perfetto 6-0 negli scontri sul proprio campo.

Statistiche e curiosità

Un dato interessante riguarda il giocatore Osvaldas Olisevicius, che si trova a sole nove lunghezze dal traguardo dei 1500 punti in Serie A. Questo potrebbe rappresentare un obiettivo da raggiungere proprio in questa partita, rendendo il match ancor più avvincente per i tifosi e gli appassionati di basket.

Assenze e infortuni

Per quanto riguarda le assenze, l’Olimpia Milano dovrà fare a meno di Lorenzo Brown, il quale ha subito un infortunio al gemello mediale della gamba sinistra. D’altra parte, la NutriBullet Treviso non potrà contare su Brianté Weber, che è alle prese con un’infrazione a una costola e una contusione al rene. Queste assenze potrebbero influenzare le prestazioni delle rispettive squadre e la strategia messa in campo dagli allenatori.

Ex giocatori in campo

Un altro aspetto da considerare è la presenza di ex giocatori in campo. Joe Ragland, attualmente in forza alla NutriBullet Treviso Basket, ha indossato la maglia dell’Olimpia Milano nella stagione 2014/15, dove ha registrato una media di 10 punti e 3.5 assist a partita. La sua esperienza potrebbe rivelarsi cruciale in questa sfida.

Le dichiarazioni pre-partita

In vista dell’incontro, il coach Igor Kokoskov ha espresso la sua opinione sulla forza dell’Olimpia Milano, sottolineando che la squadra è potenzialmente in grado di raggiungere le Final Four di EuroLeague. Ha dichiarato: “Affronteremo una squadra di grande valore, con un allenatore esperto e una rosa ben strutturata. La loro lunga continuità con lo stesso sistema di gioco li rende pericolosi, soprattutto ora che alcuni giocatori infortunati sono tornati a disposizione.”

Kokoskov ha poi aggiunto l’importanza di mantenere la concentrazione, soprattutto considerando il fitto calendario delle partite che attende la sua squadra. “Ogni incontro diventa più difficile del precedente, quindi dobbiamo dare il massimo per ottenere risultati positivi”, ha concluso.