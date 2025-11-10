Olimpia Milano Trionfa su Treviso con una Prestazione Eccellente

L'Olimpia Milano domina la NutriBullet Treviso in una partita gestita senza difficoltà fin dai primi minuti.

Nel corso di una convincente giornata di campionato, l’Olimpia Milano ha messo in scena un match che ha evidenziato la sua superiorità contro la NutriBullet Treviso. La squadra biancorossa ha dominato l’incontro, costruendo un vantaggio significativo già nel primo tempo. La performance di Leonardo Totè è stata particolarmente degna di nota, affiancata dalle buone giocate di Armoni Brooks, confermandosi uno dei punti fermi del team.

Nonostante l’avversario non si sia rivelato particolarmente ostico, l’importanza di queste vittorie per il morale e la fiducia della squadra è fondamentale. La partenza rapida e decisa ha permesso all’Olimpia di chiudere il primo quarto con un vantaggio rassicurante, indirizzando così le sorti del match in modo chiaro e inequivocabile.

Un primo quarto travolgente

Il match ha avuto inizio con un canestro da tre di Pippo Ricci, seguito dalla risposta di Olisevicius per Treviso. Tuttavia, l’Olimpia ha subito mostrato la sua forza con una schiacciata di Nebo, che ha acceso il pubblico presente. La partita ha preso una piega interessante quando Ragland ha messo a segno una tripla, portando il punteggio a 5-5. Da quel momento, i milanesi hanno messo in atto un parziale di 9-0, terminando il primo quarto sul punteggio di 25-13.

Il dominio di Totè e Brooks

Leonardo Totè ha continuato a brillare nei successivi periodi, contribuendo in modo significativo al punteggio. Brooks, dal canto suo, ha realizzato due triple consecutive che hanno spinto il punteggio sul 35-15. Nonostante un tentativo di rimonta da parte di Treviso, l’Olimpia ha sempre trovato la risposta giusta, mantenendo il controllo del gioco e chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 17 punti, 46-29.

Una gestione intelligente del match

Nel terzo quarto, Treviso ha cercato di rialzarsi, iniziando con una tripla di Olisevicius. Tuttavia, Milano ha risposto prontamente con una nuova bomba di Ricci, ristabilendo il vantaggio a +20. La squadra di casa non ha mai perso il ritmo e ha continuato a macinare punti, mentre il punteggio al termine del terzo quarto si è attestato su un rassicurante 67-45.

Il quarto finale ha visto entrambe le squadre faticare a trovare il canestro, ma Milano ha continuato a controllare il gioco. Brooks ha chiuso il match con un ulteriore canestro, portando il punteggio finale a 87-63, un risultato che testimonia la superiorità mostrata sul campo.

Prossimi impegni per l’Olimpia

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare una settimana intensa, con un doppio turno in EuroLeague. Mercoledì 12 novembre, la squadra affronterà l’ASVEL Villeurbanne al Forum, mentre venerdì 14 novembre sarà la volta dell’Olympiacos. La settimana si concluderà con un altro incontro in LBA contro i Trapani Shark, previsto per domenica 16 novembre.

Questa vittoria non solo rafforza la posizione dell’Olimpia Milano in classifica, ma contribuisce anche a infondere fiducia in vista delle sfide future. Con giocatori chiave come Totè e Brooks, il futuro sembra promettente per la squadra milanese.