L’Alcione Milano conquista il Brescia con una vittoria di 1-0 in Serie C

L'Alcione Milano conquista tre punti fondamentali battendo il Brescia in un incontro avvincente e ricco di emozioni.

Il 9 novembre 2025, allo stadio Rigamonti di Brescia, si è disputata una partita di grande rilevanza per il campionato di Serie C, girone A. L’Alcione Milano ha avuto la meglio sull’Union Brescia con un punteggio di 1-0, grazie a un gol di Bright nel secondo tempo. Questo risultato si è rivelato cruciale per la squadra milanese, che ora occupa una posizione di prestigio in classifica.

Un match equilibrato e combattuto

Fin dall’inizio, il Brescia ha mostrato un atteggiamento aggressivo, cercando di dominare il gioco e creare occasioni. I biancazzurri hanno colpito due pali nel primo tempo, dimostrando di essere in forma e pronti a lottare. Tuttavia, nonostante le numerose opportunità, la squadra di mister Aimo Diana non è riuscita a concretizzare.

Il primo tempo: occasioni e sfortuna

Durante i primi 45 minuti, il Brescia ha costruito diverse azioni pericolose, con Cisco in evidenza. Dopo un buon avvio, i padroni di casa hanno avuto un gol annullato per un fuorigioco millimetrico, un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. L’Alcione, sebbene in difficoltà, ha difeso con tenacia, chiudendo il primo tempo sullo 0-0.

La ripresa e il gol decisivo

Nella seconda frazione di gioco, l’intensità è aumentata ulteriormente. Allo 71′, l’Alcione ha sbloccato il punteggio grazie a un errore della difesa avversaria. Bright ha approfittato di un disguido di Silvestri, insaccando da pochi passi e portando i milanesi in vantaggio. Questo momento ha cambiato le sorti della partita.

La reazione del Brescia

Nonostante il gol subito, l’Union Brescia ha cercato di reagire. Aimo Diana ha effettuato alcune sostituzioni per cercare di dare nuova linfa alla squadra, ma le azioni finali non hanno prodotto i risultati sperati. La difesa dell’Alcione ha dimostrato una solidità notevole, respingendo gli attacchi e mantenendo il vantaggio fino al fischio finale.

I protagonisti del match

L’Alcione Milano ha potuto contare su una prestazione solida da parte di tutti i suoi giocatori. Agazzi, il portiere, ha contribuito con alcune parate decisive, mentre il centrocampo ha svolto un lavoro importante nel controllare il ritmo della partita. Dall’altra parte, il Brescia ha mostrato un buon gioco, ma la mancanza di precisione sotto porta è stata fatale.

In conferenza stampa, l’allenatore dell’Alcione, Giovanni Cusatis, ha elogiato i suoi ragazzi per la determinazione e l’impegno mostrati. Ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare per migliorare e adattarsi alle diverse situazioni di gioco. D’altro canto, Aimo Diana ha evidenziato come le assenze abbiano pesato sulla prestazione della sua squadra, ma ha anche riconosciuto la necessità di essere più concreti in attacco.

Questo match ha rappresentato un’importante tappa nel cammino di entrambe le squadre. L’Alcione, con questa vittoria, si proietta al quarto posto nella classifica del girone A, mentre il Brescia dovrà riflettere sulle proprie lacune per tornare a vincere.