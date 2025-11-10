Iniziative a Legnano per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: Un Impegno per il Cambiamento

Legnano si impegna attivamente con eventi significativi per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, promuovendo cultura, sensibilizzazione e consapevolezza sociale.

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, la città di Legnano si prepara a lanciare una serie di eventi significativi, che si svolgeranno dal 11 novembre al 30 novembre. Questa iniziativa è parte di un impegno costante della comunità per affrontare il tema della violenza di genere e promuovere una cultura di uguaglianza e rispetto.

Un programma variegato di eventi

Il calendario delle manifestazioni è ricco e variegato, comprendendo mostre, spettacoli teatrali, incontri informativi e un galà di beneficenza. Si comincia con l’evento “Non restare in silenzio!”, che si terrà nella biblioteca dello Spazio 27/B il 11 novembre, dove esperti forniranno informazioni e strategie di prevenzione contro la violenza di genere.

Mostre e spettacoli

Tra le iniziative più attese c’è la mostra “Com’eri vestita?”, che sarà esposta nelle Gallerie Cantoni dal 22 novembre, e che mira a decostruire gli stereotipi legati alla violenza. Questa mostra presenta gli abiti indossati da 17 donne vittime di violenza, accompagnati dalle loro storie personali, per mettere in discussione il mito che associa l’abbigliamento alla responsabilità della violenza subita.

Il 24 novembre, il Teatro Tirinnanzi ospiterà “La stanza di Clara”, uno spettacolo teatrale ispirato alla tragica storia di Giulia Cecchettin, portato in scena da studenti delle scuole superiori. Questo evento non solo ricorda la vittima, ma serve anche a sensibilizzare i giovani su un tema così delicato.

Il galà di beneficenza e il coinvolgimento della comunità

Il 30 novembre si concluderà il ciclo di eventi con “Passi di libertà”, un galà di beneficenza a favore del Centro Antiviolenza di Legnano. Questo evento sarà caratterizzato da performance di danza e musica, sottolineando l’importanza della cultura come strumento di cambiamento sociale. L’Assessore alla Comunità inclusiva, Ilaria Maffei, ha evidenziato l’importanza di unire le forze per creare una vera cultura della parità di genere.

Collaborazione tra istituzioni e associazioni

È fondamentale riconoscere il lavoro svolto dalle diverse realtà locali, tra cui le Forze dell’Ordine, le scuole, i sindacati e le associazioni che operano nella Rete Antiviolenza Ticino Olona. Questa collaborazione ha permesso di realizzare un programma che non solo informa, ma coinvolge attivamente la cittadinanza in una lotta comune contro la violenza di genere.

Il manifesto simbolico

Ogni anno, in occasione di questa importante ricorrenza, viene realizzato un manifesto per sensibilizzare ulteriormente la popolazione. Quest’anno, gli studenti del Liceo Artistico Dell’Acqua hanno prodotto un’opera che ritrae il Monumento al Guerriero circondato da scarpe rosse, simbolo delle donne vittime di violenza. Questa immagine potente invita alla riflessione e alla sensibilizzazione del pubblico.

Le iniziative previste a Legnano rappresentano un’opportunità preziosa per discutere, riflettere e agire contro la violenza di genere. Ogni evento contribuisce a creare un ambiente in cui la parità di genere è non solo un obiettivo, ma una realtà da perseguire insieme. La partecipazione attiva di tutti è fondamentale per promuovere un cambiamento duraturo e significativo nella società.