Concerto di Beneficenza con Dario Baldan Bembo: Unisciti a Noi per i City Angels!

Un concerto esclusivo con Dario Baldan Bembo per supportare i City Angels a Milano: un evento imperdibile per sostenere una causa nobile!

Il 3 dicembre, il Teatro San Babila di Milano ospiterà un evento straordinario: un concerto di beneficenza con il celebre cantautore Dario Baldan Bembo e la sua band. Questo spettacolo, intitolato Viva i City Angels, è dedicato all’associazione di volontariato fondata nel 1994 da Mario Furlan, che celebra i suoi 31 anni di attività nel supportare i più vulnerabili della società.

Un concerto per una causa importante

La serata non sarà solo un momento di intrattenimento, ma anche unopportunità di solidarietà. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno interamente devoluti ai City Angels, un’organizzazione che conta oltre 600 volontari in tutta Italia, noti per i loro baschi blu, simbolo di dedizione e aiuto verso coloro che si trovano in difficoltà.

Il ruolo di Dario Baldan Bembo

Dario Baldan Bembo, oltre a esibirsi come cantante, presenterà sul palco anche la sua esperienza di compositore e strumentista. Accompagnato dalla Baldan Band, composta da musicisti di talento che lo hanno supportato nel corso della sua carriera, Baldan Bembo offrirà un viaggio attraverso il suo vasto repertorio musicale. Tra gli artisti che lo affiancheranno figurano Moreno Ferrara alle chitarre e cori, Santi Isgrò alle chitarre, Johnny Pozzi alle tastiere, Marco Gallo al basso e Gianluca Ferrara alla batteria.

Un repertorio ricco di emozioni

Il concerto rappresenta un omaggio ai momenti salienti della carriera di Baldan Bembo, noto per le sue melodie indimenticabili. L’evento avrà inizio con uno dei suoi successi più celebri, Tu cosa fai stasera?, interpretato con passione e coinvolgimento. Durante la serata, il pubblico potrà ascoltare brani che hanno segnato la storia della musica italiana, come Piccolo Uomo e Minuetto, resi celebri dalla voce di Mia Martini, che saranno riproposti da Marianna Valloggia.

Momenti di riflessione e narrazione

Accanto alla musica, sono previsti interventi narrativi a cura di Erica Tamborini, artista e scrittrice. Durante l’evento, verranno presentati aneddoti e storie legate ai brani in scaletta. Questi momenti di dialogo offriranno un’opportunità unica per comprendere come le emozioni e le esperienze personali dell’artista si traducano in canzoni che rimangono nel cuore della gente. Il concerto avrà una durata di circa due ore, alternando momenti musicali a narrazioni coinvolgenti.

Ospiti speciali e partecipazione attiva

Durante la serata, Baldan Bembo avrà al suo fianco alcuni testimonial dei City Angels, che si uniranno a lui per cantare l’inno Viva i City Angels, da lui composto. Tra questi artisti figurano nomi noti come Enrico Beruschi, Franco Fasano e Marco Ferradini, contribuendo a rendere l’evento ancora più significativo.

Il concerto rappresenta non solo un’opportunità per godere della musica di un grande artista, ma anche un modo per sostenere una causa nobile. L’impatto dei City Angels nella comunità è straordinario e ogni biglietto venduto contribuisce a fornire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

Partecipare a questo evento unico consente di vivere una serata di musica, emozione e solidarietà.