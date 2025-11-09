Union Brescia vs Alcione Milano: anticipazioni, formazioni e pronostici della partita

L'Union Brescia si sta preparando per la sfida contro l'Alcione Milano, affrontando una serie di infortuni che complicano i piani strategici dell'allenatore Aimo Diana.

L’Union Brescia si appresta a scendere in campo per affrontare l’Alcione Milano in un momento critico della stagione. La squadra, guidata dall’allenatore Aimo Diana, sta cercando di superare una serie di infortuni che ha messo a dura prova la rosa a disposizione. La partita si svolgerà domani alle 14:30 e rappresenta un’importante opportunità per rilanciare le ambizioni della squadra.

Negli ultimi tempi, l’Union ha visto una lunga lista di giocatori infortunati, tra cui Maistrello, Spagnoli e Vido, a cui si è recentemente aggiunto Balestrero. Diana ha dichiarato in conferenza stampa che il giocatore ha subito un problema al soleo dopo un colpo ricevuto nella partita contro la Triestina e non sarà rischiato per il match di domani.

Preparazione e strategia per il match

La preparazione per la partita contro l’Alcione Milano è stata intensa. Nonostante le assenze, Diana ha espresso fiducia nel gruppo a disposizione, sottolineando che i giocatori stanno rispondendo bene alle difficoltà. Di Molfetta, uno dei pochi recuperati, sarà presente in panchina, mentre la formazione titolare dovrebbe ricalcare quella vista a Trieste.

Modulo e scelte di formazione

La squadra scenderà in campo con un modulo 3-5-2, con De Maria e Boci in lizza per il ruolo di esterno sinistro. Diana ha evidenziato che le scelte sono limitate, ma ciò offre l’opportunità di spronare i giocatori a dare il massimo. Giani, ad esempio, sta mostrando segnali di crescita e potrebbe essere determinante.

La sfida si preannuncia complessa, con l’Alcione Milano che si presenta come un avversario temibile. Diana ha dichiarato di conoscere bene la squadra avversaria, lodando le qualità del loro allenatore, Giovanni Cusatis, e la presenza di giocatori esperti nella rosa, elementi che potrebbero fare la differenza.

Affrontare l’Alcione Milano

Il match contro l’Alcione non è solo un altro incontro, ma una vera e propria battaglia per l’Union Brescia. La squadra avversaria è nota per la sua capacità di sfruttare le palle inattive, e Diana ha avvertito i suoi giocatori di prestare particolare attenzione a questo aspetto. È fondamentale mantenere alta la concentrazione e non sottovalutare l’avversario.

La questione infortuni

La questione degli infortuni rimane un tema centrale. Diana ha commentato che è normale avere 3-4 infortuni muscolari a questo punto della stagione, ma la concentrazione di infortuni in un solo reparto complica la gestione della squadra durante il match. Nonostante ciò, il tecnico sottolinea che la determinazione dei ragazzi è stata fondamentale per ottenere risultati positivi, come dimostrato nella recente vittoria a Trieste.

L’Union Brescia è chiamata a dimostrare il suo valore sul campo contro l’Alcione Milano. La squadra dovrà affrontare la sfida con grinta e determinazione, cercando di sfruttare al meglio le risorse disponibili e mantenendo alta la concentrazione per ottenere un risultato positivo. L’attenzione è rivolta non solo alla partita di domani, ma anche ai prossimi impegni del mese, che si preannunciano intensi e ricchi di sfide.