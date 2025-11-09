Serie A: Derby della Mole finisce 0-0, il Milan impatta contro il Parma

Un sabato ricco di emozioni in Serie A, caratterizzato da pochi gol: il derby della Mole si conclude in pareggio, mentre il Milan viene raggiunto dal Parma in una sfida avvincente.

La giornata di sabato in Serie A ha offerto agli appassionati di calcio un mix di intensità e delusione. Nonostante le partite siano state ricche di azioni e colpi di scena, il punteggio finale ha visto un predominio dei pareggi. In particolare, il derby della Mole tra Juventus e Torino è terminato senza reti, mentre il Milan ha visto sfumare una vittoria contro il Parma, che ha rimontato da 2-0 a 2-2.

Il derby della Mole: una sfida intensa ma sterile

All’Allianz Stadium di Torino, il 184° derby della Mole ha regalato un match caratterizzato da un dominio territoriale della Juventus, ma senza la capacità di concretizzare le occasioni create. I bianconeri, allenati da Spalletti, hanno mantenuto il possesso palla per circa il 75%, cercando di scardinare la difesa granata organizzata da Baroni.

Giocatori chiave

Nei primi minuti di gioco, la Juventus ha mostrato subito la sua intenzione di attaccare, con un’azione pericolosa che ha visto protagonista Locatelli, il cui tiro è stato deviato in corner. McKennie, al 20° minuto, ha sfiorato il vantaggio, ma un intervento tempestivo di Ismajli ha negato il gol. Dall’altra parte, il Torino ha provato a rispondere con Coco, ma la sua conclusione centrale è stata bloccata senza troppi problemi.

Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0-0, ma il secondo tempo ha portato ulteriore tensione. Un gol di Simeone è stato annullato per fuorigioco, mentre il Torino ha iniziato a sfruttare meglio gli spazi, costringendo Di Gregorio a compiere parate decisive.

Milan-Parma: una rimonta sorprendente

Al Tardini, il Milan ha visto sfumare una vittoria apparentemente in tasca. Dopo essere andato in vantaggio con un 2-0 nel primo tempo, i rossoneri si sono trovati a dover gestire una reazione vigorosa da parte del Parma, che ha saputo pareggiare i conti. Il Milan, pur mostrando buone trame di gioco, ha dovuto fare i conti con la determinazione degli avversari.

Momenti chiave della partita

Il primo gol del Milan è arrivato grazie a un’azione ben orchestrata che ha sorpreso la difesa del Parma. Tuttavia, dopo il secondo gol, i rossoneri hanno abbassato il ritmo, permettendo al Parma di ritornare in partita. La formazione emiliana ha mostrato grande carattere e, con una serie di attacchi ben costruiti, è riuscita a raggiungere il pareggio, costringendo il Milan a condividere i punti.

Il pareggio ottenuto dal Milan<\/strong> lascia un sapore amaro ai sostenitori, che speravano in tre punti fondamentali per la lotta al vertice della classifica. La partita ha dimostrato come il calcio sia imprevedibile<\/em> e come ogni squadra debba mantenere la concentrazione fino all’ultimo minuto.

Il sabato di Serie A ha messo in evidenza una serie di prestazioni che, sebbene abbiano catturato l’interesse degli spettatori, si sono tradotte in un bottino di punti piuttosto esiguo. La Juventus<\/strong> e il Torino<\/strong> hanno diviso la posta, mentre il Parma<\/strong> si è rivelato audace e intraprendente, superando il Milan<\/strong> nel confronto.