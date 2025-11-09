Milano: Tre incidenti stradali gravi in pochi giorni – Cosa sapere

Milano affronta una settimana caratterizzata da incidenti stradali che hanno avuto un impatto significativo sulla comunità locale.

Nei giorni scorsi, Milano ha vissuto una settimana particolarmente drammatica, caratterizzata da tre incidenti stradali che hanno scosso la cittadinanza. Gli eventi, che hanno coinvolto pedoni di diverse età, hanno portato a una riflessione sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità dei conducenti.

Incidenti gravi nella capitale lombarda

Domenica scorsa, un giovane di 11 anni è stato vittima di un grave incidente in via Bernardino Verro, nel quartiere Morivione. L’impatto lo ha costretto a un ricovero d’urgenza presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove le sue condizioni sono risultate critiche. Si è trattato di un evento che ha gettato nel panico i residenti della zona e ha messo in evidenza la vulnerabilità dei più piccoli.

Un secondo incidente con esito meno grave

Un altro episodio si è verificato poco dopo, quando un bambino di 9 anni è stato coinvolto in un incidente in piazza Francesco Durante. Fortunatamente, le sue ferite si sono rivelate lievi, a differenza del primo caso. Questo incidente ha evidenziato la necessità di una maggiore attenzione da parte degli automobilisti, soprattutto in zone frequentate da bambini.

Il tragico caso di Franco Bertolotti

Il più grave dei tre eventi si è verificato mercoledì mattina, quando un furgone ha travolto e ucciso Franco Bertolotti, un uomo di 87 anni. L’incidente è avvenuto mentre l’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali in via Fratelli Bronzetti, all’incrocio con via Melloni. Il furgone, di colore bianco, ha colpito Bertolotti con violenza, trascinandolo per diversi metri. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non sono riusciti a salvarlo e l’anziano è deceduto poco dopo in ospedale.

Identificazione del pirata della strada

Le indagini hanno portato rapidamente all’identificazione del conducente, un 29enne egiziano senza fissa dimora, che ha tentato di fuggire dopo l’incidente. Secondo le ricostruzioni, il giovane ha abbandonato il veicolo in zona Porta Romana e ha spento il cellulare per sfuggire alle autorità. Tuttavia, alcuni passanti hanno annotato la targa del furgone, consentendo così alla polizia di rintracciare il conducente attraverso la società di noleggio.

Le conseguenze legali

Dopo una notte di ricerche, il giovane è stato catturato dagli agenti della polizia locale a Segrate. Attualmente, è accusato di omicidio stradale colposo e di omissione di soccorso. La sua fuga e il tentativo di nascondersi evidenziano una questione fondamentale riguardante la responsabilità degli automobilisti in caso di incidenti.

Questi eventi tragici hanno suscitato una forte reazione nell’opinione pubblica e hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strade milanesi. È fondamentale riflettere su come migliorare la sicurezza stradale, soprattutto nelle aree in cui si incrociano pedoni e veicoli, per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.

La recente settimana nera per Milano evidenzia l’importanza di una maggiore responsabilità al volante e di una vigilanza costante in prossimità di attraversamenti pedonali. Solo attraverso queste misure sarà possibile garantire un ambiente più sicuro per tutti, in particolare per i più vulnerabili.