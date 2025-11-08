Union Brescia: Infortuni mettono a rischio la stagione

L'Union Brescia sta affrontando una situazione difficile a causa di infortuni che stanno colpendo il suo organico.

La situazione in casa Union Brescia è complessa. Un elenco di assenze in crescita preoccupa i tifosi in vista delle prossime partite. Giocatori chiave quali Maistrello, Spagnoli, Vido e Sorensen, insieme ai lungodegenti Guglielmotti e Pilati, non saranno disponibili. A questi si aggiunge l’assenza di capitan Balestrero, che, secondo quanto dichiarato dall’allenatore Aimo Diana in conferenza stampa, ha un fastidio muscolare e sarebbe preferibile non forzarlo.

La situazione si complica ulteriormente con Di Molfetta, che, pur essendo tornato in gruppo, non è ancora al massimo della forma dopo un attacco febbrile. È probabile che inizi dalla panchina, e l’allenatore spera di poterlo utilizzare per alcuni minuti durante la partita.

La resilienza del team

Diana, consapevole delle difficoltà, ha commentato su questo periodo di assenze: «Ci sono momenti in cui la rosa è ridotta, ma questo non ci impedirà di scendere in campo con una squadra competitiva. Domenica sfideremo l’Alcione e daremo il massimo». Il tecnico ha messo in guardia sulla necessità di non sottovalutare i milanesi, che hanno dimostrato di saper giocare un buon calcio. «Conosco bene il loro stile di gioco e il loro allenatore – ha aggiunto –. Hanno giocatori esperti e sono partiti forte, quindi li considero tra le prime della classe per questa stagione».

Focus sulle prossime sfide

Il calendario è fitto di impegni, a partire dalla sfida con l’Alcione, passando per il derby contro l’Ospitaletto, fino a giungere al match contro il Vicenza e alla Coppa Italia a San Benedetto del Tronto. La gestione delle risorse umane sarà fondamentale per affrontare questo tour de force. Diana ha dichiarato che gli infortuni muscolari sono comuni in questo periodo dell’anno e che, sebbene non ci sia molto da fare, è importante mantenere alta la motivazione dei giocatori disponibili.

Strategie di formazione e preparazione

Con l’assenza di Balestrero, Diana sta considerando di schierare Mercati al suo posto. Le opzioni non sono molte, ma l’allenatore ha fiducia nei suoi ragazzi. «Posso scegliere tra Boci e De Maria per il ruolo di esterno sinistro, e intendo confermare Giani, che sta mostrando ottime potenzialità. Vesentini sta migliorando, ma mi aspetto molto da tutti i miei ragazzi», ha spiegato. La situazione attuale, con tanti giocatori indisponibili, offre l’opportunità di stimolare quelli che possono fare la differenza.

Attenzione alle palle inattive

Un aspetto da tenere in alta considerazione è la gestione delle palle inattive, come sottolineato da Diana. «L’Alcione è molto bravo in questo aspetto del gioco. Dobbiamo essere attenti e pronti a difendere con attenzione», ha avvertito, evidenziando la necessità di prepararsi strategicamente per affrontare al meglio l’avversario. Anche se la squadra è in difficoltà, lo staff tecnico è determinato a trasformare questa situazione in un’opportunità per far emergere le qualità dei giocatori rimasti.