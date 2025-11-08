Olimpia Milano conquista Istanbul con una vittoria mozzafiato

La vittoria dell'Olimpia Milano a Istanbul segna un momento fondamentale nella storia della squadra, evidenziando la determinazione e il talento dei giocatori.

In una serata che rimarrà impressa nella memoria di tutti i tifosi, l’Olimpia Milano ha sconfitto l’Anadolu Efes in un incontro di EuroLeague che ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo. La sfida, terminata 93-97 dopo ben due tempi supplementari, ha visto i meneghini dimostrare grande determinazione e abilità nel superare momenti critici.

La squadra, guidata dal coach Ettore Messina, ha avuto il controllo della partita in diverse fasi, vantando anche un margine di 13 punti a 8 minuti dalla fine. Nonostante questo, gli avversari non si sono dati per vinti, costringendo i milanesi a difendersi con tutte le forze fino all’ultimo.

I fatti<\/h2>

Il protagonista indiscusso della serata è stato Shavon Shields, autore di 24 punti, incluso un canestro fondamentale da tre che ha permesso alla squadra di prolungare la partita. Al suo fianco, un determinante Quinn Ellis con 14 punti, capace di mantenere alta la lucidità nei momenti cruciali. Tuttavia, il vero rammarico è giunto dall’infortunio di Zach LeDay, che ha chiuso la sua prestazione con 25 punti ma ha dovuto abbandonare il campo proprio alla fine dei tempi regolamentari.

Momenti decisivi<\/h3>

La partita ha avuto svolte inattese, con l’Efes che ha riacquistato fiducia e ha risposto a ogni attacco dei milanesi. Nonostante i tentativi di Milano di allungare il punteggio, la squadra turca ha saputo rimontare, portando il match ai supplementari. In questa fase, l’Olimpia ha mostrato una difesa solida e una gestione della palla più accorta, elementi che hanno fatto la differenza nei momenti più critici.

Le parole di Ettore Messina<\/h2>

Dopo il match, coach Ettore Messina ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori. \”È stata una partita avvincente, con molti momenti che avrebbero potuto andare in qualsiasi direzione. Abbiamo creato un buon vantaggio grazie a una difesa robusta e a un attacco fluido, ma negli ultimi minuti abbiamo commesso qualche errore. Fortunatamente, nel supplementare abbiamo ritrovato la concentrazione e messo la palla nelle mani giuste\”.

Strategia e determinazione<\/h3>

Messina ha messo in evidenza l’importanza della strategia adottata nei supplementari. \”Essere in grado di controllare il ritmo del gioco e mantenere la calma è stato fondamentale. Abbiamo giocato con grande cuore e il desiderio di vincere, e questo aspetto è cruciale per noi in questa stagione\”.

Il successo di Milano a Istanbul potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il cammino della squadra in EuroLeague. Con una vittoria così significativa, la fiducia dei giocatori potrebbe crescere ulteriormente, preparando il terreno per le sfide future.

L’Olimpia Milano torna a casa non solo con due punti preziosi, ma con una rinnovata consapevolezza della propria forza e della determinazione che la contraddistingue. La strada è ancora lunga, ma questo successo potrebbe essere il catalizzatore per una stagione memorabile.