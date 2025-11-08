Legittimità del decreto ‘salva Olimpiadi’ sotto esame

La questione della legittimità del decreto 'salva Olimpiadi' solleva interrogativi importanti.

Il tema della legittimità costituzionale del decreto noto come ‘salva Olimpiadi’ è stato recentemente sollevato dalla giudice per l’udienza preliminare di Milano, Patrizia Nobile. In un contesto in cui si stanno preparando le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali, la magistrata ha ritenuto necessario inviare gli atti alla Corte Costituzionale per una valutazione approfondita. La questione è di grande rilevanza, poiché coinvolge anche la natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina.

Il decreto ‘salva Olimpiadi’ e le sue implicazioni

La giudice Nobile ha deciso di sospendere il processo in corso per gli indagati, tra cui figure di spicco come Vincenzo Novari, ex amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, Massimiliano Zuco, un ex dirigente, e l’imprenditore Luca Tomassini. Questi soggetti sono coinvolti in un’inchiesta che riguarda presunte irregolarità legate agli appalti per i servizi digitali dei Giochi olimpici.

Le preoccupazioni della Procura di Milano

La Procura di Milano aveva sollevato interrogativi sull’archiviazione dell’inchiesta, evidenziando una presunta incostituzionalità della norma governativa riguardante la Fondazione. Questo solleva un dilemma cruciale: è l’ente pubblico o privato? Se fosse considerato privato, i magistrati non potrebbero procedere nell’indagine per corruzione e turbativa d’asta, mentre una valutazione contraria permetterebbe di continuare le indagini.

La valutazione della giudice Nobile

La giudice ha ritenuto che l’argomento posto dalla Procura fosse valido e ha sottolineato come il decreto del governo crei una zona franca per la Fondazione Milano-Cortina. Nella sua decisione, ha messo in evidenza l’irragionevolezza della norma, che sottrae l’ente dalle disposizioni di diritto pubblico che governano la contrattazione pubblica. Questo avviene in un momento cruciale, proprio mentre è in corso un procedimento penale.

Le conseguenze di un intervento normativo ad hoc

Il provvedimento della giudice Nobile sottolinea come la norma possa creare disparità tra i dipendenti della Fondazione, i quali potrebbero godere di una immunità sostanziale rispetto alle regole che disciplinano le amministrazioni pubbliche. Nonostante il riferimento alla complessità dell’organizzazione degli eventi sportivi, la giudice ha espresso dubbi circa la validità della cosiddetta straordinaria necessità ed urgenza che il governo ha invocato per giustificare l’intervento normativo.

Reazioni del governo

Di fronte a questa situazione, fonti governative hanno dichiarato di accogliere con serenità la decisione della giudice di inviare la questione alla Corte Costituzionale. Il governo si dice fiducioso nel percorso intrapreso e attende con interesse l’esito della valutazione della Consulta. Palazzo Chigi sottolinea come il proprio impegno resti indirizzato a garantire la migliore organizzazione delle Olimpiadi, nel rispetto delle normative vigenti.

In conclusione, la questione di legittimità costituzionale del decreto ‘salva Olimpiadi’ rappresenta un passaggio cruciale per l’andamento delle indagini e per la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici destinati agli eventi olimpici. La Corte Costituzionale ora avrà il compito di chiarire se tale norma possa considerarsi conforme ai principi sanciti dalla Costituzione.

