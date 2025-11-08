Aggressione a un 17enne a Milano: sei arresti per rapina

Un incontro innocente su social media si è trasformato in una brutale aggressione per un minorenne a Milano.

Milano, una città che vive di incontri e connessioni, ha visto recentemente un episodio tragico che ha colpito una giovane vittima. Un ragazzo di 17 anni, attratto da una conversazione avviata su un social network, ha deciso di incontrare una ragazza in un parco. Quello che doveva essere un normale appuntamento si è rapidamente trasformato in un’aggressione violenta.

Il brutale incontro al parco

Il 17enne si è recato al Parco dei Fontanili nella zona di Bisceglie, dove, speranzoso di incontrare la ragazza conosciuta online, si è trovato invece circondato da sei ragazzi. Questi giovani, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, hanno immobilizzato il ragazzo e lo hanno picchiato senza pietà, utilizzando anche oggetti come un bidone della spazzatura e delle bottiglie.

La dinamica dell’aggressione

Una volta accerchiato, il minorenne ha subito calci e pugni, perdendo i sensi dopo i colpi ricevuti alla testa. Il gruppo non si è limitato a malmenarlo, ma ha anche approfittato della situazione per derubarlo, portandogli via il cellulare, il portafogli e una collana d’argento. L’intera scena è stata un brutale esempio di come un incontro innocente possa degenerare in violenza.

Le indagini e gli arresti

Le indagini sono state avviate immediatamente dopo l’aggressione. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha lavorato intensamente per identificare i responsabili. Grazie a testimonianze e alla raccolta di prove, gli agenti sono riusciti a rintracciare i sei aggressori tra la serata e le prime ore successive.

Identificazione degli aggressori

I sei ragazzi, cinque di origine peruviana e uno venezuelano, sono stati arrestati e portati in carcere. Le autorità hanno confermato che i giovani avevano precedenti penali, evidenziando l’esigenza di una maggiore attenzione e sicurezza nei luoghi pubblici. La brutalità dell’atto ha sollevato interrogativi su come prevenire tali episodi in futuro e proteggere i giovani più vulnerabili.

Questo evento mette in luce non solo il rischio associato agli incontri online, ma anche la necessità di educare i ragazzi sui pericoli che possono nascondersi dietro a interazioni apparentemente innocue. La comunità è ora in allerta, chiedendo misure più severe per garantire la sicurezza dei giovani nei parchi e nelle aree frequentate.