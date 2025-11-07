Tentato Furto a Novate Milanese: Arrestato un Uomo di 30 Anni

Un trentenne è stato arrestato a Novate Milanese dopo un tentativo di furto in un appartamento. L'azione tempestiva del proprietario, unita all'intervento dei Carabinieri, ha portato all'arresto del sospetto.

Il pomeriggio del 4 ha visto un episodio di criminalità a Novate Milanese, dove un uomo di origine russa è stato arrestato dopo aver tentato di forzare l’ingresso di un’abitazione. Questo evento illustra come la vigilanza dei cittadini e l’efficienza delle forze dell’ordine possano svolgere un ruolo cruciale nel prevenire i crimini.

Il tentativo di furto

Intorno alle ore 14:00, l’uomo, insieme a una donna non identificata che è riuscita a fuggire, ha cercato di entrare in un appartamento situato in via Petrarca a Novate Milanese. La serratura dell’ingresso è stata colpita nel tentativo di effrazione, ma il proprietario dell’abitazione si trovava all’interno e ha immediatamente percepito il pericolo.

La reazione del proprietario

Allertato dalla situazione, il proprietario ha contattato il numero di emergenza 112. Con grande coraggio, ha inseguito il malvivente che, accortosi di essere scoperto, ha tentato di fuggire. Questa reazione tempestiva ha permesso ai Carabinieri di localizzare e fermare l’individuo poco dopo, nei pressi dell’abitazione.

Le prove raccolte

Durante la perquisizione dell’arrestato, le forze dell’ordine hanno rinvenuto vari strumenti utilizzati per lo scasso, tra cui attrezzi specializzati e una microcamera. Inoltre, è stata trovata una carta d’identità lituana che si è rivelata essere falsa. Questi elementi evidenziano non solo il piano criminoso, ma anche la preparazione dell’individuo per commettere altri reati.

Le conseguenze legali

Dopo l’arresto, il trentenne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando stazione dei Carabinieri in attesa di un processo con rito direttissimo. La mattina seguente, il suo caso è stato presentato al tribunale di Milano, dove dovrà rispondere delle accuse di tentato furto aggravato e possesso di documento falso.

Questo episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle comunità. La prontezza del proprietario e l’intervento tempestivo dei Carabinieri hanno impedito che un furto si consumasse, dimostrando che la vigilanza è fondamentale per contrastare l’illegalità.