La legittimità del decreto Salva Olimpiadi al vaglio della Consulta

La questione della legittimità del decreto Salva Olimpiadi arriva alla Corte Costituzionale.

Negli ultimi giorni, la scena giuridica italiana è stata scossa da un’importante decisione della giudice per le indagini preliminari di Milano, Patrizia Nobile. La questione in ballo riguarda il decreto noto come Salva Olimpiadi, emanato dal governo Meloni, che ha sollevato interrogativi sulla sua legittimità costituzionale. La giudice ha ritenuto opportuno inoltrare gli atti alla Corte Costituzionale per una valutazione approfondita.

Questa decisione giunge in un contesto in cui la Procura di Milano è impegnata in un’inchiesta relativa a presunti reati di corruzione e turbativa d’asta legati agli appalti della Fondazione Milano-Cortina. La questione si fa ancora più complessa considerando che il decreto, approvato in un periodo estivo, ha definito la natura privata della fondazione nonostante fosse già in corso un’indagine.

Dettagli sull’inchiesta

Nel documento di 53 pagine presentato dalla giudice, si evidenzia un’area grigia in cui i dipendenti della Fondazione godrebbero di una sostanziale immunità. La questione centrale riguarda l’interpretazione della Fondazione Milano Cortina, la quale, secondo la giudice, dovrebbe essere qualificata come un organismo di diritto pubblico. Questo aspetto è cruciale, poiché il governo ha negato tale qualifica, in violazione della direttiva europea 2014/24 sui contratti pubblici.

Implicazioni legali e richieste di archiviazione

La Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, ma aveva anche sollevato la questione dell’incostituzionalità del decreto governativo. Questo atto ha portato la giudice a richiedere un pronunciamento della Corte Costituzionale, evidenziando come la posizione del governo Meloni potrebbe compromettere l’intero procedimento penale.

Secondo la giudice Nobile, la qualificazione della Fondazione come ente privato non è sostenibile, poiché è stata creata da soggetti pubblici e opera con capitale pubblico. Le indagini hanno coinvolto diversi nomi noti, tra cui Luca Tomassini, imprenditore legato a Vetrya, e dirigenti della Fondazione stessa. Anche se i pubblici ministeri non hanno trovato prove concrete di corruzione, la questione della legittimità del decreto rimane di primaria importanza.

La risposta del governo e le reazioni

In risposta alla decisione della giudice, fonti di Palazzo Chigi hanno dichiarato di accogliere la situazione con serenità e fiducia nel processo giudiziario. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione, ha sostenuto che non vi è mai stata ambiguità sulla natura giuridica dell’ente, confermando la posizione sostenuta dall’Avvocatura Generale dello Stato. Anche Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha espresso il suo consenso a questa interpretazione.

La questione della legittimità del decreto Salva Olimpiadi non è solo una questione giuridica, ma anche un tema di grande rilevanza sociale ed economica. Le Olimpiadi invernali rappresentano un’opportunità significativa per l’Italia, e le implicazioni di questa indagine potrebbero avere ripercussioni su vari aspetti legati all’organizzazione dei giochi.

In conclusione, la decisione della giudice Nobile di inviare la questione alla Corte Costituzionale segna un passo cruciale nella valutazione della legittimità del decreto Salva Olimpiadi. Non resta che attendere il pronunciamento della Consulta, che potrebbe avere un impatto significativo non solo sul futuro delle Olimpiadi, ma anche sul sistema giuridico italiano nel suo complesso.

