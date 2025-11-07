Guida Completa al Trasporto Pubblico per la Società Sportiva Alcione a Milano: Come Raggiungerla Facilmente

Utilizza i mezzi pubblici per raggiungere la Società Sportiva Alcione in modo semplice e senza stress.

La Società Sportiva Alcione, situata in Via Alessio Olivieri 13 a Milano, rappresenta una meta ambita per gli appassionati di sport. Pianificare una visita, sia per assistere a una partita che per partecipare a un evento, richiede una buona conoscenza delle opzioni di trasporto disponibili. La rete di trasporti milanese offre diverse soluzioni per raggiungere facilmente questa destinazione.

Opzioni di trasporto pubblico per Alcione

La mobilità urbana a Milano è ben strutturata e comprende vari mezzi di trasporto, come bus, tram, metro e treni. Per arrivare alla Società Sportiva Alcione, è possibile utilizzare le linee di bus 433, 49 e 78, che fermano nelle immediate vicinanze. Inoltre, la linea S9 (Albairate-Vermezzo) è disponibile per chi preferisce viaggiare in treno.

Dettagli sulle fermate

Le fermate più vicine includono Via Venegoni Via Olivieri per i bus, mentre per la metro, la fermata San Siro Stadio dista solo 4 minuti a piedi. Anche il tram, con la linea 16, offre un collegamento diretto, con la prima corsa che parte alle 04:45 e l’ultima alle 01:56.

Informazioni utili sulle linee di trasporto

Per chi utilizza la metro, la linea M5 è la più comoda, con fermate frequenti e una prima corsa che inizia alle 05:40. La linea M1, invece, chiude la giornata con l’ultima corsa che passa vicino alla Società Sportiva Alcione alle 00:55. Per quanto riguarda i bus, la linea 49 inizia il servizio alle 05:44, mentre il bus Q78 termina la sua corsa alle 02:03.

Applicazioni e risorse per la pianificazione del viaggio

Per facilitare la pianificazione del viaggio, l’app Moovit si rivela uno strumento prezioso. Essa fornisce mappe dettagliate e indicazioni in tempo reale, aiutando a trovare il percorso migliore per raggiungere la Società Sportiva Alcione. È possibile visualizzare gli orari di arrivo e ricevere avvisi su eventuali ritardi, rendendo il viaggio più agevole.

Suggerimenti finali

Muoversi a Milano è semplice grazie alle numerose opzioni di trasporto pubblico disponibili. È consigliabile consultare l’app Moovit prima di partire, per essere sempre aggiornati sulle ultime informazioni riguardanti orari e fermate. Con una pianificazione adeguata, è possibile godere appieno della visita alla Società Sportiva Alcione senza stress e con il massimo comfort.