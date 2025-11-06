Riduzione della pena per Alessia Pifferi in appello per omicidio

Alessia Pifferi è stata condannata a 24 anni per l'omicidio della figlia, in una sentenza che ha ridotto l'ergastolo inizialmente inflitto.

La vicenda di Alessia Pifferi ha scosso l’opinione pubblica italiana, culminando in una sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano che ha ridotto la pena per l’omicidio della figlia Diana. Inizialmente condannata all’ergastolo, la madre ha visto la sua pena scendere a 24 anni di reclusione, grazie al riconoscimento di attenuanti legate alla sua seminfermità mentale.

Alessia Pifferi ha lasciato la figlia di soli 18 mesi da sola nel loro appartamento a Milano per un periodo di sei giorni, durante i quali la piccola è morta di stenti. Questo caso ha sollevato un acceso dibattito su responsabilità genitoriali e malattie mentali, evidenziando le complessità del sistema giuridico in situazioni simili.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Assise d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado, eliminando l’aggravante dei futili motivi e mantenendo solo il vincolo di parentela come aggravante. Nonostante l’accusa avesse richiesto la conferma dell’ergastolo, il giudice ha deciso di concedere attenuanti generiche a Pifferi, riducendo così la condanna.

Durante le udienze, l’accusa ha sostenuto che Pifferi fosse pienamente consapevole delle conseguenze del suo comportamento, affermando che la madre aveva lasciato la figlia in condizioni disumane, con solo una bottiglietta d’acqua e un biberon. La difesa, invece, ha insistito sul fatto che Alessia fosse un “vaso vuoto”, incapace di compiere scelte razionali.

Le reazioni familiari

Le reazioni della famiglia di Alessia Pifferi sono state forti e cariche di emozione. Maria Assandri, madre di Alessia, ha commentato la sentenza, esprimendo il suo dolore e la difficoltà di commentare un crimine così atroce. La sorella, Viviana Pifferi, ha dichiarato che 24 anni sono un tempo insufficiente per la perdita di una vita così giovane e innocente.

Viviana ha anche espresso la sua incredulità riguardo al fatto che la madre non mostrasse segni di rimorso, descrivendo la situazione come un “incubo” che non si conclude mai. La famiglia ha sottolineato l’importanza di riconoscere la gravità dell’azione di Alessia, chiedendo una giustizia più severa.

Il dibattito legale e sociale

Questa tragica vicenda ha acceso un acceso dibattito sulla responsabilità penale in caso di malattie mentali. La difesa ha presentato diverse perizie psichiatriche per dimostrare che Alessia Pifferi non fosse completamente in grado di intendere e volere al momento dei fatti. Tuttavia, le perizie commissionate dal tribunale hanno stabilito che Pifferi era in grado di comprendere le proprie azioni.

La criminologa Roberta Bruzzone ha testimoniato nel processo, suggerendo che Alessia avesse una personalità manipolativa, in grado di presentare un’immagine alterata della realtà. Ha sottolineato che, al momento del ritorno a casa, Pifferi sembrava più preoccupata di come apparire agli altri che della salute della figlia.

Considerazioni finali sulla pena

La condanna a 24 anni solleva interrogativi sulla giustizia e sulla protezione dei più vulnerabili. Molti si interrogano sul valore di una vita spezzata e sul messaggio che una pena ridotta può trasmettere alla società. La questione della responsabilità genitoriale e delle malattie mentali rimane centrale in questo caso, evidenziando la necessità di un approccio più empatico e comprensivo nei confronti di situazioni simili.

In conclusione, il caso di Alessia Pifferi è emblematico di una società che deve confrontarsi con le proprie fragilità e i propri fallimenti nel proteggere i più deboli. La riduzione della pena è solo un capitolo di una storia complessa che continua a suscitare emozioni forti e opinioni contrastanti.

