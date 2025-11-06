Programmazione mostre Milano 2025: eventi imperdibili

Milano si prepara a un 2025 ricco di mostre imperdibili. Ecco la guida completa per gli appassionati d'arte.
Mostre in programma
Milano ospiterà numerose mostre, con eventi di rilievo provenienti da tutto il mondo. Tra le esposizioni più attese, artisti contemporanei e classici saranno protagonisti in luoghi iconici come il Castello Sforzesco e la Pinacoteca di Brera.
Informazioni utili
Le mostre inizieranno a gennaio, con aperture straordinarie nei weekend. I visitatori sono invitati a prenotare i biglietti in anticipo per evitare lunghe attese. Ulteriori dettagli saranno disponibili sul sito ufficiale delle mostre di Milano.
