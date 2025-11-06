Investito un anziano a Milano: la fuga del conducente del furgone

Un tragico incidente stradale ha colpito Milano, con un anziano investito e il responsabile che è scappato.

Milano è stata teatro di un tragico evento mercoledì 5 novembre, quando un uomo di 87 anni è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente, che ha avuto luogo intorno alle 12:00 in via Fratelli Bronzetti, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella città.

La vittima, un pensionato, si trovava all’incrocio con via Macedonio Melloni quando un furgone lo ha travolto in modo violento. L’impatto è stato così grave da proiettarlo per diversi metri, causando ferite mortali. Mentre la città si stringe attorno al dolore della famiglia, le forze dell’ordine hanno avviato una caccia all’uomo per rintracciare il conducente fuggito.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava attraversando la strada quando il furgone è sopraggiunto. L’impatto lo ha colpito in pieno, e la scena è stata descritta come straziante. Testimoni hanno riferito di aver visto l’uomo volare sul parabrezza e cadere a terra, distante circa dieci metri dal punto in cui stava attraversando.

Pronto intervento e soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono giunti sul posto i soccorritori dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu). Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni dell’anziano sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano, è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni riportate.

La fuga del conducente e le indagini

Una delle componenti più inquietanti di questo tragico episodio è stata la condotta del conducente del furgone. Dopo aver investito l’anziano, il conducente non si è fermato per prestare soccorso, ma ha abbandonato la scena, facendo perdere le proprie tracce. Questo gesto ha suscitato l’indignazione della comunità e ha sollevato interrogativi sulla responsabilità degli automobilisti.

Indagini in corso

Le autorità competenti, in particolare gli agenti del Radiomobile della Polizia Locale, hanno avviato un’indagine per identificare il responsabile. Sono in corso raccolte di testimonianze e analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona. Si sta cercando un furgone di colore bianco, la cui immagine è stata catturata dalle telecamere. Le indagini potrebbero presto portare a risultati significativi, grazie anche a potenziali indizi come il numero di targa del veicolo.

Riflessioni sulla sicurezza stradale

Questo tragico incidente riporta in primo piano il tema della safety stradale, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani. È fondamentale che vengano adottate misure preventive più efficaci per garantire che simili eventi non si ripetano. L’attenzione degli automobilisti e la presenza di presidi di sicurezza sono elementi chiave per la tutela della vita dei pedoni.

La comunità milanese si unisce in un momento di lutto, chiedendo giustizia per l’anziano e maggiore rispetto delle norme stradali. È un appello a tutti affinché si sviluppi una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza sulle strade, affinché ogni vita sia rispettata e protetta.