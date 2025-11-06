Incidente mortale a Milano: anziano investito e abbandonato senza aiuto

Un tragico incidente stradale ha coinvolto un pensionato a Milano, investito da un furgone che non ha prestato soccorso.

Un tragico evento ha scosso Milano mercoledì, quando un pensionato di 87 anni è stato travolto mortalmente da un furgone mentre attraversava le strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:00 in via Fratelli Bronzetti, un’area frequentata da pedoni, e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella città.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, identificata come Franco Bertolotti, stava attraversando la strada quando è stata colpita in pieno da un furgone bianco. L’impatto è stato devastante, proiettando l’uomo a diversi metri di distanza dall’attraversamento pedonale. La gravità della situazione è stata subito evidente e i soccorsi sono stati allertati in pochi istanti.

Intervento dei soccorsi

I paramedici dell’Areu sono intervenuti tempestivamente, tentando di rianimare Bertolotti sul posto. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse critiche sin dal primo momento. Trasportato d’urgenza al Policlinico, il pensionato è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Il pirata della strada in fuga

Un aspetto particolarmente inquietante di questo incidente è la condotta del conducente del furgone, che ha abbandonato il luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Diverse testimonianze confermano che il guidatore si è fermato per un attimo, ha aperto la portiera e ha osservato il corpo dell’anziano a terra, prima di ripartire rapidamente.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, in particolare il Radiomobile della Polizia Locale, hanno avviato una caccia all’autista fuggitivo. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Grazie a queste informazioni, sembra che siano riusciti a identificare il veicolo coinvolto, un furgone bianco, e potrebbero avere anche il numero di targa.

Il ricordo di Franco Bertolotti

Franco Bertolotti, la vittima di questa tragedia, era un uomo molto conosciuto nel suo quartiere. Residenti e commercianti lo ricordano come una persona gentile, che quotidianamente si dedicava alle sue commissioni e tornava a casa dalla moglie. La sua morte ha suscitato profondo dolore e indignazione tra la comunità locale.

Un fruttivendolo della zona ha descritto l’incidente come un botto incredibile, testimoniando che il furgone ha trascinato l’anziano per diversi metri. In segno di lutto e solidarietà, l’associazione “Città delle persone” ha organizzato un presidio per giovedì sera, invitando i cittadini a unirsi per ricordare Bertolotti e chiedere una città più sicura.

Richiesta di sicurezza stradale

Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale a Milano. Diverse manifestazioni nel passato hanno già evidenziato la necessità di implementare misure per proteggere i pedoni. La comunità si unisce nella richiesta di una città che possa garantire la sicurezza di tutti, senza ulteriori morti sulle strade.