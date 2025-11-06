Giovane evaso dai domiciliari arrestato dopo minaccia di attentato sui social media

Un giovane iracheno di 20 anni evade dai domiciliari e annuncia un attentato in diretta sui social media. Tuttavia, viene prontamente arrestato dalle autorità.

Il 4, un giovane iracheno di 20 anni è stato arrestato a Milano mentre trasmetteva in diretta un video sui social media. La sua storia inizia il giorno precedente, quando ha deciso di evadere dagli arresti domiciliari a Udine, dove era stato collocato dopo una condanna per furto. Nonostante i precedenti penali che includevano reati contro il patrimonio e violazioni in materia di armi e droga, il giovane ha scelto di rendere pubblica la sua intenzione di compiere un attentato.

La fuga e l’annuncio del crimine

La sera del 3 novembre, il giovane ha pubblicato una diretta sui social, esprimendo chiaramente la sua volontà di evadere e commettere un attentato. Questa dichiarazione ha immediatamente allertato le autorità, che avevano già richiesto un inasprimento delle misure cautelari nei suoi confronti. La fuga dall’abitazione di Udine ha avviato una serie di eventi che hanno portato al suo arresto.

La diretta social e il braccialetto elettronico

In seguito all’evasione, il giovane di 20 anni ha trasmesso un’altra diretta in cui appariva mentre si liberava del suo braccialetto elettronico, strumento di sorveglianza a cui era sottoposto. Questo gesto provocatorio ha reso la sua posizione ancora più vulnerabile. Le immagini e i dettagli visivi forniti durante la diretta si sono rivelati cruciali per le indagini condotte dalla Polizia di Stato.

Intervento delle forze dell’ordine

Il 4 novembre, le squadre della Digos di Milano, in particolare la sezione antiterrorismo, sono state allertate dai colleghi di Udine. Grazie alle informazioni ottenute dalla diretta social del giovane, gli agenti sono riusciti a localizzarlo in un locale del centro di Milano. La rapidità e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Arresto e misure legali

Un giovane è stato arrestato mentre trasmetteva in diretta, un evento che ha sorpreso molti. Successivamente, il tribunale di Milano ha convalidato l’arresto, decidendo di ripristinare gli arresti domiciliari in provincia di Udine. Questo episodio ha innescato un acceso dibattito sull’uso dei social media e sulla responsabilità degli individui nella diffusione di messaggi pericolosi.

Il caso del giovane iracheno rappresenta un chiaro esempio di come i social media possano essere utilizzati in modo irresponsabile, con conseguenze potenzialmente devastanti. La vicenda mette in luce il ruolo cruciale delle piattaforme digitali nella società contemporanea e la necessità di un controllo più rigoroso sui contenuti pubblicati online.