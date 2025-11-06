Eventi e Mostre Imperdibili a Milano: Guida di Novembre 2025

Non perdere l'opportunità di partecipare agli eventi e alle mostre in programma a Milano e nella Brianza: esplora la ricca cultura locale e arricchisci la tua esperienza!

Novembre porta con sé una ricca offerta di eventi e mostre a Milano e nelle sue province. Artisti, conferenzieri e laboratori sono pronti a intrattenere e informare il pubblico, rendendo questo mese un’opportunità unica per immergersi nella vita culturale della città. Di seguito vengono presentati gli eventi previsti per il prossimo weekend.

Attività e laboratori

Il 6 novembre si svolgeranno numerosi corsi e laboratori, ideali per chi desidera apprendere nuove competenze o approfondire le proprie passioni. In particolare, presso Arcadia a Melzo, l’appuntamento è fissato dalle 10:40 fino a mezzanotte. Qui, i partecipanti potranno cimentarsi in attività pratiche coinvolgenti.

Conferenze e dibattiti

Non mancheranno momenti di riflessione e discussione. Alla Biblioteca Comunale di Busnago, si terrà un’interessante conferenza dalle 10:30 alle 11:30, dove esperti del settore condivideranno le loro opinioni su temi attuali. Inoltre, presso Sbaraglio a Vimercate, ci sarà un incontro dalle 10:00 alle 12:00, aperto a tutti.

Mostre e esposizioni

Per gli amanti dell’arte, il 6 novembre rappresenta un’opportunità imperdibile. Al MUST: Museo del territorio vimercatese, si potrà visitare una mostra dalle 10:00 alle 13:00, che mette in luce opere locali e storiche. In aggiunta, il Centro il Melograno di Vimercate offrirà un’esposizione aperta dalle 09:00 alle 20:00, con opere di artisti contemporanei.

Attività per famiglie

Le famiglie con bambini non saranno dimenticate; infatti, ci saranno eventi pensati appositamente per i più piccoli. La Biblioteca Civica “Franco Galato” a Gorgonzola aprirà le sue porte dalle 14:00 alle 19:00, offrendo letture e laboratori creativi, perfetti per intrattenere e stimolare la fantasia dei bambini.

Spettacoli e intrattenimento serale

La serata del 6 novembre si accende con una serie di spettacoli. La Biblioteca Comunale “Francesco Tarchi” a Pessano con Bornago ospiterà eventi dalle 20:30 alle 22:30, promettendo un mix di performance teatrali e musicali. Inoltre, il Libreria “Il Gabbiano” di Trezzo sull’Adda accoglierà un evento dalle 20:45 alle 23:00, aperto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna della cultura e dell’intrattenimento.

