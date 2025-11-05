Milano: Tragico incidente, anziano di 86 anni investito e ucciso da un furgone

Un tragico incidente a Milano ha causato la morte di un anziano investito da un furgone in via Bronzetti. L'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è avvenuto l'impatto.

Un evento tragico ha scosso la comunità milanese mercoledì 5 novembre, quando un uomo di 86 anni, Franco Bertolotti, è stato investito da un furgone mentre stava attraversando la strada. L’incidente è avvenuto in via Fratelli Bronzetti, una delle strade più frequentate della zona est della città.

La situazione si è rivelata subito grave. Poco prima delle ore 12, il 118 è stato allertato e ha inviato immediatamente due ambulanze e un’auto medica sul luogo dell’incidente. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato l’anziano in arresto cardiocircolatorio. Nonostante i tentativi di rianimazione durante il trasporto al Policlinico di Milano, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Bertolotti stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto dal furgone. Il conducente del veicolo si è dato alla fuga immediatamente dopo l’incidente, lasciando l’anziano a terra senza prestare soccorso. Questo comportamento ha suscitato indignazione tra i testimoni, che hanno assistito impotenti alla scena.

Intervento dei soccorritori e della polizia

Il proprietario di un’osteria nella zona ha cercato di gestire il traffico, permettendo così ai soccorritori di operare senza ostacoli. Gli agenti della polizia locale sono giunti rapidamente per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Le indagini potrebbero beneficiarsi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni.

Le conseguenze di incidenti simili

Questo incidente mortale è solo uno dei tanti episodi che evidenziano la pericolosità delle strade nella nostra città, specialmente per gli anziani e i pedoni. Ogni anno, Milano registra un numero crescente di incidenti stradali, molti dei quali coinvolgono persone vulnerabili. La sicurezza stradale è un tema che richiede attenzione e interventi efficaci.

Politiche di sicurezza stradale

Le autorità cittadine devono riflettere su come migliorare la sicurezza stradale, in particolare per i pedoni. Investimenti in segnaletica, illuminazione e misure di controllo della velocità potrebbero contribuire a ridurre il numero di incidenti. Inoltre, è fondamentale promuovere una cultura della responsabilità tra gli automobilisti, affinché si rispettino le norme del codice della strada e si presti attenzione ai pedoni.

Il triste destino di Franco Bertolotti è un richiamo all’azione per tutta la comunità e le autorità. È imperativo che si faccia di più per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, affinché tragedie simili non si ripetano mai più.