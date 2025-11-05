Milano: Arresto di un poliziotto e di un pregiudicato per tentata rapina

Un agente di polizia e un individuo con precedenti penali sono stati arrestati a Milano durante un tentativo di rapina, suscitando allerta e preoccupazione tra i cittadini.

Un episodio allarmante ha scosso Milano, quando un poliziotto e un pregiudicato sono stati arrestati in seguito a un tentativo di rapina ai danni di una donna. La vicenda, che ha preso piede nel tardo pomeriggio, evidenzia problematiche di sicurezza e integrità all’interno delle forze dell’ordine.

Il fatto è avvenuto a Cologno Monzese, dove una donna di 34 anni ha contattato il 112, segnalando di essere seguita da due uomini, uno dei quali era un agente di polizia. Questo allarme ha attivato immediatamente un intervento dei carabinieri, che sono riusciti a fermare i sospetti prima che la situazione degenerasse.

Il tentativo di rapina e l’intervento dei carabinieri

I due uomini, entrambi cinquantenni, viaggiavano a bordo di una Citroen C4 con targhe rubate. A bordo dell’auto si trovava G. S., assistente capo della Polizia di Stato, e L. Z., un pregiudicato di Buccinasco con un passato criminale legato a truffe e ricettazione. La donna ha riconosciuto i due come i presunti autori di un’altra rapina avvenuta due settimane prima, suscitando la sua paura e la decisione di chiamare i soccorsi.

La segnalazione della vittima

La donna, di nazionalità peruviana, ha raccontato agli operatori del 112 di essere seguita da uomini armati. Grazie alla sua prontezza, i carabinieri sono riusciti a intercettare la Citroen poco dopo, scoprendo che i due avevano a disposizione materiali inquietanti nel veicolo, inclusi pettorine con la scritta “Polizia” e un lampeggiante.

Sequestri e indagini in corso

Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto nel bagagliaio dell’auto diversi oggetti che hanno destato allerta: un lampeggiante, un rilevatore GPS, una radio portatile e una placca della polizia locale. Questi strumenti suggeriscono un utilizzo potenzialmente illecito e potrebbero essere stati impiegati in attività criminali precedenti.

Il contesto delle indagini

Il poliziotto è stato immediatamente arrestato e posto in detenzione nel reparto protetti del carcere di San Vittore, mentre il suo complice è stato trasferito nel carcere di Monza. Le indagini, condotte in sinergia tra carabinieri e squadra mobile, si concentrano sul possibile legame tra i due uomini e altri episodi di criminalità avvenuti in zona.

In particolare, si sta esaminando un caso di rapina verificatosi il 17 ottobre scorso, quando quattro uomini armati avevano fatto irruzione in una ditta di import-export alimentare, portando via un bottino significativo. Gli investigatori ritengono che il poliziotto e il pregiudicato possano essere coinvolti anche in questo episodio, aumentando la gravità della situazione.

Implicazioni e considerazioni finali

Questo caso ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza interna delle forze dell’ordine e sull’integrità dei loro membri. L’arresto di un agente di polizia, la cui funzione dovrebbe essere quella di proteggere i cittadini, porta a interrogativi sulla vigilanza e sui controlli interni nel sistema. La collaborazione tra la cittadinanza e le forze dell’ordine si è rivelata cruciale in questo frangente, dimostrando l’importanza di segnalare comportamenti sospetti.

Le autorità stanno continuando a indagare per chiarire il grado di coinvolgimento del poliziotto in attività illecite. La comunità attende risposte e la situazione rimane sotto osservazione, mentre si riflette sulla necessità di rafforzare le misure di controllo all’interno delle forze di polizia.