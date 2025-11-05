Le Ginnaste di Perseverant Eccellono ai Campionati Individuali Regionali

Scopri i trionfi delle ginnaste di Perseverant ai Campionati Regionali di Cornate d'Adda. Un viaggio attraverso le straordinarie performance e i risultati eccezionali delle nostre atlete. Unisciti a noi per celebrare il talento e la dedizione che caratterizzano il nostro team!

Il mondo della ginnastica artistica continua a sorprendere, e le atlete della Perseverant di Legnano si sono distinte ai recenti campionati regionali Silver, tenutisi a Cornate d’Adda. Le ginnaste hanno dimostrato grandi capacità e determinazione, conseguendo risultati notevoli.

Quattro ginnaste del club hanno partecipato, portando a casa risultati che evidenziano il duro lavoro e la dedizione caratteristici del loro percorso di allenamento.

Successi individuali delle ginnaste

La categoria LB3 ha visto un vero trionfo per la ginnasta Allieva3 Giorgia Calò, che ha conquistato il primo posto sul podio. Questo risultato è il frutto di anni di impegno e passione per la disciplina, culminati in una performance eccezionale.

Piazzamenti notevoli

La Junior1 Elisa Codari ha chiuso la sua gara con un ottimo terzo posto. La soddisfazione è palpabile nel team, e il tecnico Samanta Pauselli ha espresso orgoglio per i risultati ottenuti dalle sue atlete, sottolineando come il lavoro di squadra e la perseveranza siano stati fondamentali per raggiungere questi traguardi.

Performance delle atlete A1

La competizione per le ginnaste della categoria A1 ha mostrato risultati di grande rilievo, accompagnati da un pizzico di rammarico. La ginnasta Sally Cassano ha sfiorato il podio, classificandosi al quarto posto per un margine davvero minimo. La sua esibizione è stata applaudita, dimostrando come il suo talento possa portarla a raggiungere traguardi ancora più importanti in futuro.

Un percorso di crescita

La compagna di squadra Rajiyah Yahyaoui Confortino ha ottenuto un sesto posto, evidenziando i progressi compiuti durante gli allenamenti. I tecnici Silvia Ferro e Genny Evolini hanno espresso soddisfazione per i miglioramenti visibili nel loro operato, pur non nascondendo il dispiacere per non essere riusciti a centrare il podio. Tuttavia, la crescita continua delle ginnaste rappresenta un segnale positivo per il futuro.

Riflessioni sul campionato

Il campionato di Cornate d’Adda ha rappresentato un’importante opportunità per tutte le atlete della Perseverant di mettersi alla prova e confrontarsi con ginnaste di altri club. I risultati ottenuti non solo testimoniano il talento delle partecipanti, ma anche l’efficacia del programma di allenamento del club, che promuove un ambiente stimolante e competitivo.

Con questi successi, le ginnaste di Perseverant si preparano a nuove sfide, consapevoli che il percorso verso l’eccellenza è costellato di impegno, sacrifici e, soprattutto, passione per la ginnastica. I risultati ottenuti sono un chiaro segnale che, con la giusta determinazione, tutto è possibile.