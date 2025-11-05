Investimento di un pensionato a Milano: ricerca del conducente fuggito

Un tragico incidente ha colpito Milano, dove un anziano è stato investito da un furgone, lasciato a terra senza soccorsi.

Una giornata che doveva essere come tante altre si è trasformata in un incubo per una famiglia milanese. Mercoledì 5 novembre, un anziano di 87 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Fratelli Bronzetti, all’incrocio con via Macedonio Melloni. L’uomo, il cui nome era Franco Bertolotti, stava attraversando la strada quando è stato colpito da un furgone, il cui conducente ha scelto di fuggire senza prestare soccorso.

Il dramma dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12:00, quando Franco, residente nella stessa via, si dirigeva verso una panetteria vicina per acquistare del pane. All’improvviso, un furgone lo ha travolto mentre si trovava sulle strisce pedonali. L’impatto è stato devastante: l’anziano è stato sbalzato sul parabrezza del veicolo e poi scaraventato a diversi metri di distanza.

Intervento immediato dei soccorsi

Prontamente allertati, i sanitari dell’Areu sono giunti sul posto e hanno tentato di rianimare Franco. Purtroppo, le sue condizioni erano già critiche e, nonostante gli sforzi per salvarlo durante il trasporto d’urgenza al Policlinico, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

La fuga del conducente e le indagini in corso

La fuga del conducente del furgone ha reso la situazione ancora più drammatica. Abbandonando l’anziano a terra senza prestare soccorso, il pirata della strada è riuscito a dileguarsi. Questo comportamento ha suscitato l’indignazione della comunità, che chiede giustizia per la vittima.

Ricerca del furgone bianco

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti del Radiomobile della Polizia Locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno avviato un’accurata indagine per rintracciare il fuggitivo. Attualmente, si stanno raccogliendo testimonianze di testimoni oculari e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Le autorità sono alla ricerca di un furgone di colore bianco, che, secondo le informazioni raccolte, potrebbe avere anche una targa già identificata.

La comunità in lutto

Il tragico evento ha lasciato una profonda cicatrice nella comunità milanese. Franco Bertolotti era conosciuto e rispettato nel quartiere; la sua morte ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche tutti coloro che lo conoscevano. Molti cittadini si sono uniti nel dolore, esprimendo la loro solidarietà e chiedendo che venga fatta giustizia per l’anziano investito.

La vicenda di Franco rappresenta un grave monito riguardo alla vulnerabilità degli anziani sulle strade. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme, in particolare quelle relative ai passaggi pedonali. È fondamentale che gli automobilisti prestino maggiore attenzione per garantire la sicurezza di tutti, specialmente delle fasce più deboli della popolazione.