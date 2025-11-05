Incidente in piazza Gae Aulenti: donna gravemente ferita in un attacco

Una donna è stata vittima di un accoltellamento a Milano, generando panico tra i passanti in una zona affollata della città.

Un tranquillo lunedì mattina a Milano ha preso una piega drammatica quando una donna di 43 anni è stata aggredita in piazza Gae Aulenti, uno dei luoghi più emblematici della città. Mentre la vita quotidiana scorreva tra i grattacieli e le vetrine, un urlo ha squarciato l’atmosfera, lasciando i presenti in uno stato di shock e confusione.

La vittima, impiegata presso Finlombarda, si stava recando al lavoro quando un uomo, ancora sconosciuto, l’ha colpita alle spalle con un coltello da cucina. I testimoni raccontano di una scena surreale, in cui le prime persone a intervenire hanno cercato di soccorrerla, mentre altri chiamavano i soccorsi.

Il drammatico intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’aggressione, i carabinieri e il personale sanitario del 118 sono giunti sul posto. La donna, con il coltello ancora conficcato nella schiena, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono state considerate critiche e attualmente è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.

Il contesto dell’aggressione

Piazza Gae Aulenti è conosciuta per la sua vivacità e per essere un punto di incontro per residenti e turisti. Questo attacco in un’area solitamente sicura ha lasciato un segno profondo tra i presenti, che faticano a comprendere come un simile atto di violenza possa verificarsi in un luogo così frequentato. La zona è videosorvegliata e gli inquirenti stanno esaminando le registrazioni per identificare l’aggressore.

Indagini in corso per trovare il colpevole

Le forze dell’ordine non escludono alcuna pista riguardo all’aggressione. Potrebbe trattarsi di un litigio che è degenerato, di un tentativo di rapina o di un gesto premeditato. La scena è stata transennata per consentire i rilievi e raccogliere eventuali prove, tra cui tracce di sangue visibili sul suolo, evidenza di una violenza inspiegabile.

Nel frattempo, la comunità è in allerta e gli investigatori stanno sentendo i testimoni per ricostruire l’accaduto. La sorella gemella dell’aggressore ha riconosciuto il fratello nelle immagini delle telecamere, portando all’arresto di un uomo di 59 anni, con precedenti penali, che si trovava in un albergo di Milano. Gli inquirenti continuano a mettere insieme i pezzi di questo inquietante puzzle.

La reazione della comunità

La notizia dell’aggressione ha suscitato un’ondata di paura e incredulità tra i residenti e i commercianti della zona. Piazza Gae Aulenti, simbolo di modernità e design, si è improvvisamente trasformata in un luogo di angoscia. Le autorità locali invitano chiunque abbia assistito all’incidente a contattare i carabinieri per fornire informazioni utili alle indagini.

Questo episodio violento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza in una delle aree più centrali di Milano, un luogo che fino a poco tempo fa era considerato rifugio di tranquillità nel frenetico ritmo della vita metropolitana. La città si interroga su come affrontare un fenomeno di violenza che sembra crescere, lasciando tutti con la sensazione che la sicurezza non sia più garantita nemmeno nei luoghi più affollati e sorvegliati.