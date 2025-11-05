Divertimento Invernale a Rho: Pista di Ghiaccio per le Olimpiadi e Festività Natalizie

Rho si prepara a vivere un inverno all'insegna del divertimento con l'apertura della nuova pista di ghiaccio in Piazza Visconti.

Rho, una vivace città della Lombardia, si prepara a festeggiare un momento significativo con l’inaugurazione di una pista di ghiaccio che sarà allestita nella storica piazza Visconti. Questo evento non solo celebra il Natale, ma si allinea anche con le imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La pista aprirà il 28 novembre e rimarrà attiva fino al 22 febbraio, giorno conclusivo della manifestazione olimpica.

Un progetto per la comunità

La decisione di installare la pista è stata approvata dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco Andrea Orlandi, tramite la delibera 185. Questo progetto è concepito per creare un punto d’incontro per residenti e turisti, promuovendo al contempo il commercio locale durante le festività. La pista offrirà anche la possibilità di noleggiare i pattini, consentendo a tutti di divertirsi in un’atmosfera festosa e accogliente.

Eventi speciali in programma

Oltre alla possibilità di pattinare, la piazza Visconti ospiterà una serie di spettacoli di pattinaggio con giovani talenti e atleti professionisti. Durante i weekend e le festività, sono previste animazioni e performance artistiche che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Tra gli eventi da non perdere, il 25 dicembre si terrà uno spettacolo dedicato a Babbo Natale, mentre il 6 gennaio sarà il turno della Befana. Inoltre, il 15 febbraio si svolgerà una grande festa di Carnevale sul ghiaccio, promettendo divertimento per tutte le età.

Un’opportunità per le associazioni sportive

La pista di ghiaccio non si limiterà a essere un’attrazione per il pubblico, ma coinvolgerà anche le associazioni sportive locali. Le società di pattinaggio della zona saranno invitate a partecipare a questa iniziativa, creando un’importante sinergia tra sport e comunità. Questo evento rappresenta un’opportunità per promuovere il pattinaggio artistico e le discipline sportive legate al ghiaccio, in vista delle gare olimpiche che si svolgeranno a Rho.

Il legame con le Olimpiadi

Rho avrà un ruolo significativo anche nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ospitando eventi come le gare di velocità e l’hockey femminile in una struttura appositamente allestita presso la Rho Fiera. Questo legame con le Olimpiadi non solo arricchisce l’offerta sportiva della città, ma contribuisce a rafforzare l’immagine di Rho come centro di attrazione turistica e sportiva.

La nuova pista di ghiaccio di Rho<\/h2>

La nuova pista di ghiaccio di Rho rappresenta un’iniziativa che unisce divertimento, sport e aggregazione sociale<\/em>. Questo progetto si colloca in un periodo dell’anno particolarmente significativo, coincidente con le festività natalizie e le Olimpiadi. Rho si prepara a diventare un luogo di incontro e festeggiamenti, contribuendo a rendere indimenticabili i mesi invernali.<\/p>