Calendario 2025/26 della Serie C: Date e Orari delle Partite Completo

Calendario Completo della Serie C - Stagione 2025/26: Partite Imperdibili da Seguire!

La stagione calcistica 2025/26 della Serie C si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. La Lega Pro ha ufficialmente comunicato le date e gli orari delle partite, permettendo ai tifosi di pianificare al meglio la propria presenza sugli spalti. Di seguito, è proposto un elenco dettagliato delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata.

Calendario delle partite

Di seguito i dettagli delle partite in programma:

18ª giornata: Lumezzane-Lecco, sabato 13 dicembre, ore 14:30

19ª giornata: Lecco-Pergolettese, domenica 21 dicembre, ore 17:30

20ª giornata:Ospitaletto Franciacorta-Lecco, sabato 3 gennaio, ore 17:30

Risultati del settore giovanile

Oltre alle sfide della prima squadra, è importante tenere d’occhio anche i risultati delle squadre giovanili, che rappresentano il futuro del calcio locale. Ecco un riepilogo delle ultime partite del settore giovanile Galperti Academy durante il weekend del 1 e 2 novembre:

Campionato Primavera 2

Nella 7ª giornata, il Lecco ha affrontato il Venezia, subendo una sconfitta per 3-2. Nonostante la doppietta di Meleddu, che ha portato il suo totale a 6 gol in campionato, i blucelesti non sono riusciti a portare a casa i tre punti.

Altre categorie giovanili

Nel Campionato Under 17 di Serie C, il Lecco ha perso contro l’Arezzo con un punteggio di 3-2, mentre nell’Under 16 è arrivata una vittoria per 1-0 contro il Renate. Infine, l’Under 15 ha pareggiato 1-1 con l’Arezzo, dimostrando un buon impegno nonostante il risultato.

Acquisto biglietti per le partite

Per i tifosi interessati a seguire le partite della propria squadra, è fondamentale conoscere le modalità di acquisto dei biglietti. Per la partita Novara-Lecco, in programma domenica 9 novembre alle ore 17:30 presso lo Stadio Silvio Piola, i biglietti del settore ospiti saranno disponibili a partire da martedì 4 novembre alle 10:00.

È possibile acquistare i biglietti online sul sito TicketOne e presso tutte le rivendite autorizzate. Le vendite si chiuderanno sabato 8 novembre alle ore 19:00, quindi è consigliabile affrettarsi per garantirsi un posto sugli spalti.

Le parole di mister Valente

Dopo la convincente vittoria per 5-1 contro l’Arzignano Valchiampo, mister Federico Valente ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico ha evidenziato come la squadra stia giocando un buon calcio, divertendosi e ottenendo risultati positivi, mantenendo così il passo in classifica.

La partita si è sbloccata rapidamente, con goal di Šipoš e Frigerio, seguiti da una prestazione di squadra che ha visto il Lecco dominare il match fino alla fine. La prossima sfida sarà cruciale per mantenere la posizione in classifica e confermare il buon momento della squadra.