Arrestati un agente e un criminale dopo una segnalazione di rapina: ecco cosa è successo

Un'operazione straordinaria ha condotto all'arresto di un agente di polizia e di un criminale con precedenti, entrambi coinvolti in un tentativo di rapina.

Un episodio allarmante si è verificato a Cologno Monzese, dove un agente della Polizia e un pregiudicato di 50 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento. Questo caso inquietante ha avuto inizio con una chiamata d’emergenza da parte di una donna spaventata, che ha contattato i carabinieri per segnalare di essere seguita da due uomini armati.

La donna, di origine peruviana, ha riferito che i due uomini erano gli stessi che avevano rapinato il suo compagno due settimane prima. Questo ha dato il via a un’operazione che ha coinvolto i militari del Radiomobile di Sesto San Giovanni e della tenenza di Cologno, che sono riusciti a intercettare il veicolo sospetto.

Il fermo dell’auto sospetta

Alla guida della Citroen C4 c’era G. S., assistente capo della Polizia di Stato, che portava con sé la pistola d’ordinanza. Al suo fianco si trovava L. Z., un noto pregiudicato con precedenti per truffa e ricettazione. La loro auto era equipaggiata con targhe rubate e materiali che richiamavano l’operato delle forze dell’ordine.

Materiali sorprendenti nel bagagliaio

Durante il controllo del veicolo, i carabinieri hanno scoperto nel bagagliaio diversi oggetti compromettenti: pettorine con la scritta “Polizia”, un lampeggiante, una radio portatile e un rilevatore GPS. Inoltre, è stata trovata una placca della polizia locale, che ora è oggetto di ulteriori indagini. La scoperta ha sollevato interrogativi sulla reale natura delle operazioni dei due uomini.

Le indagini in corso

Attualmente, le indagini sono condotte congiuntamente da carabinieri e dalla squadra mobile, con l’obiettivo di approfondire i legami tra il poliziotto e il pregiudicato. Si sta verificando se i due siano coinvolti in altre rapine avvenute nella zona, compresa una rapina avvenuta il 17 ottobre scorso in una ditta di import-export alimentare a Cologno Monzese.

Collegamenti a rapine precedenti

In quell’occasione, quattro uomini armati erano entrati in azienda portando via un bottino di 12 mila euro. Gli investigatori hanno già sequestrato il veicolo rubato utilizzato per compiere il colpo, e ora si stanno concentrando su possibili collegamenti tra questo episodio e l’arresto recente. La 34enne che ha segnalato l’incidente ha dimostrato una sorprendente capacità di riconoscere i due uomini, sollevando interrogativi sulle loro azioni.

Sviluppi futuri

Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali, ma gli inquirenti si stanno muovendo rapidamente per chiarire la situazione. È fondamentale capire perché i due uomini stessero seguendo la donna e quali altre attività illecite possano aver commesso. L’arresto del poliziotto, ora detenuto in una sezione protetta del carcere di San Vittore, rappresenta un duro colpo per l’immagine delle forze dell’ordine.

Questo caso evidenzia la complessità e le sfide che le forze dell’ordine devono affrontare nella lotta contro il crimine. Gli sviluppi futuri potrebbero rivelare ulteriori dettagli e connessioni con altre attività criminali, mantenendo alta l’attenzione su questa inquietante vicenda.