Pro Patria Sconfitta a Sesto San Giovanni: L’Alcione Trionfa nel Match Cruciale

La Pro Patria subisce una sconfitta nella trasferta contro l'Alcione, in una partita caratterizzata da due gol degli avversari.

La sfida tra Pro Patria e Alcione Milano si è disputata allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni, in un clima di grande attesa per i tifosi. La formazione di casa, guidata da Giovanni Cusatis, ha dimostrato di essere in gran forma, imponendosi per 2-0 grazie a una prestazione solida e ben organizzata.

La Pro Patria, nonostante un approccio iniziale promettente, ha dovuto fare i conti con la capacità di sfruttare le occasioni da gol degli avversari. La partita ha visto un predominio dell’Alcione nel punteggio, ma i tigrotti hanno mostrato determinazione e voglia di reagire.

Analisi del primo tempo

Nel corso della prima frazione, la Pro Patria ha cercato di mettere sotto pressione la difesa avversaria, con tentativi da parte di Giudici e Di Munno, che però non hanno portato a risultati concreti. Il primo vero squillo della partita è arrivato al 24° minuto, quando l’Alcione ha trovato il vantaggio con un colpo di testa di Marconi, abile a capitalizzare un calcio di punizione battuto da Morselli.

Reazione della Pro Patria

Dopo il gol subito, i bustocchi hanno reagito con forza e sono andati vicini al pareggio con un colpo di testa di Reggiori che ha colpito il palo. Nonostante gli sforzi, la prima metà si è chiusa con un 1-0 in favore dell’Alcione, lasciando i tigrotti a riflettere sulle occasioni sprecate.

Il secondo tempo e la definitiva affermazione dell’Alcione

Il secondo tempo ha visto una Pro Patria desiderosa di raddrizzare la situazione. Sin dalle prime azioni, i tigrotti hanno creato opportunità, ma senza concretizzarle. Un tiro di Bagatti e un colpo di testa di Udoh hanno sprecato occasioni importanti per riportare il punteggio in parità.

Al 24° minuto della ripresa, l’Alcione ha trovato il raddoppio con un altro colpo di testa, stavolta di Bright, che ha sfruttato una situazione da calcio d’angolo. Questo gol ha di fatto spento le speranze di rimonta della Pro Patria, che ha faticato a rendersi pericolosa nei minuti finali.

Conclusione della partita

Il match si è chiuso sul punteggio di 2-0 per l’Alcione, consolidando la loro posizione in classifica e lasciando la Pro Patria con un bottino di soli 8 punti, al penultimo posto. La squadra di Greco dovrà lavorare sodo per migliorare le proprie prestazioni e trovare la via del successo nelle prossime partite.

I prossimi incontri saranno cruciali per il futuro della formazione bustocca, che è chiamata a rimettersi in carreggiata.