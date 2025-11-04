Furto in Metropolitana a Milano: Arrestato un Cilenо dalla Polizia

Un cittadino cileno di 33 anni è stato arrestato a Milano per tentativo di furto ai danni di passeggeri della metropolitana.

La metropolitana di Milano, un luogo affollato e vivace, è frequentemente teatro di episodi di furto. Il 2 novembre, un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di origine cilena, accusato di tentato furto aggravato. Questo intervento si è svolto durante un servizio di controllo mirato, finalizzato a contrastare i crimini predatori che affliggono i trasporti pubblici nella capitale lombarda.

Il furto in metropolitana

Nel pomeriggio di domenica, gli agenti della 6ª sezione della Squadra Mobile hanno notato due individui sospetti nella stazione San Babila. Mentre uno di loro fungeva da palo, l’altro si aggirava tra i passeggeri, cercando di rubare oggetti di valore. Con la scusa di avvicinarsi ai viaggiatori, il ladro è riuscito a infilarsi nelle tasche e nelle borse delle vittime, approfittando della folla e della confusione tipica della metropolitana.

Il momento decisivo

Tra le fermate di San Babila e Duomo, un uomo ha approfittato della distrazione di un passeggero per sottrarre un cellulare. Dopo il furto, ha tentato di disfarsi del telefono gettandolo in un cestino. Tuttavia, un poliziotto in borghese ha assistito all’intera scena e ha prontamente recuperato l’oggetto rubato. Questo intervento tempestivo ha attivato le forze dell’ordine, che hanno iniziato a monitorare i movimenti del ladro.

Il secondo tentativo di furto

Nonostante il primo fallimento, un uomo di 33 anni ha tentato nuovamente di compiere un furto. Durante il tragitto tra Duomo e Cordusio, ha preso di mira una donna colombiana di 50 anni. Approfittando della sua distrazione, ha aperto il suo zaino e ha sottratto il portafoglio. Tuttavia, la vittima si è accorta del furto e ha reagito prontamente, inseguendo il ladro e urlando per attirare l’attenzione del personale di sicurezza.

Intervento della polizia

Le grida della vittima hanno attirato l’attenzione degli agenti, che sono intervenuti prontamente. Grazie alla segnalazione della donna, gli agenti sono riusciti a bloccare il ladro e a condurlo in stato di arresto. Purtroppo, il complice è riuscito a fuggire, ma le indagini sono già in corso per rintracciarlo. Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza nei luoghi pubblici.

Furti nei mezzi pubblici a Milano

Milano, come molte grandi città, affronta problematiche legate ai furti sui mezzi pubblici. La prevenzione si rivela fondamentale e l’operazione condotta dalla Polizia di Stato dimostra come un intervento coordinato possa portare a risultati significativi. La collaborazione tra cittadini e autorità è essenziale per garantire che episodi del genere non diventino la norma. È cruciale che i passeggeri rimangano vigili e pronti a segnalare qualsiasi attività sospetta.