Arresto di un Poliziotto e di un Pregiudicato a Milano: Tentata Rapina Sventata

Un agente di polizia attivo a Milano è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina, insieme a un complice con precedenti penali.

Un episodio inquietante ha scosso Milano quando un agente della polizia è stato arrestato insieme a un pregiudicato mentre tentavano di rapinare una donna. Questo fatto ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i cittadini, poiché l’agente era in servizio e indossava la sua uniforme.

I dettagli dell’arresto

Il fermo è avvenuto a Cologno Monzese, dove i due, Gennaro S., assistente capo della polizia, e Leonardo Z., un pregiudicato di 50 anni, sono stati intercettati dai carabinieri. La segnalazione è giunta da una donna peruviana di 34 anni che, spaventata, ha avvisato i militari di essere seguita da due uomini armati. La situazione si è complicata ulteriormente quando è emerso che i due viaggiavano a bordo di una Citroen C4 con targhe rubate.

Il tentativo di rapina

La donna ha riconosciuto i due uomini come quelli che avevano rapinato il suo compagno due settimane prima. Questo elemento ha spinto i carabinieri ad agire rapidamente. All’interno del veicolo, oltre alle targhe rubate, sono stati trovati anche pettorine con la scritta “Polizia”, un lampeggiante, una radio portatile e un rilevatore GPS, tutti strumenti che avrebbero potuto essere utilizzati per simulare un’operazione di polizia.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in una fase iniziale e coinvolgono sia i carabinieri che la polizia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il legame tra i due uomini e sono in attesa di capire se siano implicati in altri crimini. Un particolare interesse è posto su una rapina avvenuta il 17 ottobre, quando quattro uomini armati hanno fatto irruzione in una ditta di import-export di alimenti, portando via un ingente bottino.

Collegamenti con rapine precedenti

Il colpo del 17 ottobre ha visto i rapinatori minacciare il personale e fuggire con 12 mila euro in contanti. Gli investigatori credono che Gennaro S. e Leonardo Z. possano essere coinvolti anche in questo episodio. Le analisi dell’auto utilizzata dai rapinatori, un’Alfa Romeo Giulietta rubata, potrebbero rivelare ulteriori dettagli sul loro operato.

Attualmente, Gennaro S. si trova nel reparto protetti del carcere di San Vittore, mentre Leonardo Z. è stato trasferito nel carcere di Monza. Entrambi dovranno affrontare accuse di tentata rapina e ricettazione. I carabinieri stanno anche investigando su come la donna sia riuscita a riconoscere i due e quali fossero le loro reali intenzioni nel seguirla.

La situazione attuale

Questo caso solleva interrogativi inquietanti sulla possibilità che un agente di polizia possa essere coinvolto in attività criminali. Le indagini sono ancora in corso e ulteriori sviluppi potrebbero portare a nuove scoperte. La comunità sta attendendo con ansia di conoscere la verità dietro questi eventi e come possano influenzare la fiducia nei confronti delle forze dell’ordine.