Arrestati a Milano: Poliziotto e Pregiudicato Coinvolti in Tentata Rapina

Un episodio sconcertante ha portato all'arresto di un agente di polizia e di un complice a Milano, entrambi accusati di tentata rapina.

Un caso di tentata rapina ha scosso la tranquillità di Cologno Monzese, vicino Milano, dove un assistente capo della Polizia di Stato è stato arrestato insieme a un complice. L’episodio ha avuto inizio nel tardo pomeriggio del 31 ottobre, quando una donna ha contattato il numero di emergenza 112, allarmata per essere seguita da due uomini sospetti a bordo di un’auto.

La donna, una 34enne di origine peruviana, ha riferito ai carabinieri di essere perseguitata da individui armati, che ha riconosciuto come i presunti autori di una rapina avvenuta due settimane prima ai danni del suo compagno. Questo segnale di aiuto ha messo in moto un’immediata operazione di intervento.

Le indagini e l’arresto

Le forze dell’ordine, attivandosi subito, hanno identificato e fermato l’auto sospetta, una Citroen C4, in cui viaggiavano il poliziotto Gennaro S., 50 anni, e il suo complice Leonardo Z., anch’egli cinquantenne e con precedenti penali per truffa e ricettazione. Durante il controllo, i carabinieri hanno scoperto che il veicolo era equipaggiato con targhe rubate e conteneva diversi oggetti compromettenti.

Materiale sequestrato

Un’ispezione approfondita ha rivelato nel bagagliaio dell’auto non solo le targhe originali, ma anche pettorine con la scritta “Polizia”, un lampeggiante, una radio portatile e un rilevatore GPS. Inoltre, l’agente in servizio aveva con sé la pistola d’ordinanza, portando così a una situazione di grave rischio. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Il contesto della rapina

Il collegamento con la rapina del 17 ottobre è ora oggetto di indagine. In quell’occasione, un gruppo di quattro uomini armati ha assaltato una ditta di import-export alimentare, minacciando il titolare e i dipendenti e portando via un bottino di oltre 12 mila euro. La 34enne, riconoscendo i due uomini, ha sollevato dubbi sulla loro reale intenzione e sul perché stessero seguendo lei in particolare.

Investigazioni in corso

Le autorità stanno ora cercando di chiarire il legame tra i due arrestati e il colpo alla ditta, con l’ipotesi che possano esserci altri episodi criminali legati a loro. Inoltre, sono in corso accertamenti per determinare la provenienza degli oggetti sequestrati e per scoprire se il poliziotto avesse un ruolo attivo in altre rapine nella zona di Milano.

Questo inquietante episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’integrità delle forze dell’ordine, con il poliziotto ora detenuto nel carcere di San Vittore e il suo complice trasferito a Monza. Le indagini proseguono con attenzione, mentre la comunità resta in allerta per possibili sviluppi.