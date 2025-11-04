Alcione Milano Conquista la Vittoria con un 2-0 contro la Pro Patria

L'Alcione Milano conquista una vittoria decisiva di 2-0 contro la Pro Patria, consolidando così la sua posizione nella parte alta della classifica.

Nella serata di lunedì 3 novembre, si è disputata una sfida tra l’Alcione Milano e la Pro Patria allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni. Questo incontro, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, ha visto un’ottima prestazione degli arancioni, capaci di gestire il match e concretizzare le occasioni a loro favore.

Un avvio promettente per la Pro Patria

La Pro Patria ha iniziato la partita con un approccio aggressivo, cercando di mettere in difficoltà gli avversari. Tuttavia, dopo i primi minuti di maggiore intraprendenza, l’Alcione ha cominciato a prendere le misure, capitalizzando la prima occasione utile. Al 25′, Marconi ha sbloccato il punteggio grazie a un colpo di testa su un preciso calcio di punizione battuto da Morselli.

Il colpo di testa decisivo

Il gol di Reggiori ha segnato un momento cruciale per l’Alcione, modificando l’inerzia della partita. Nonostante i tentativi di reazione della Pro Patria, gli arancioni hanno mantenuto il controllo del gioco, dimostrando una difesa solida e ben organizzata. La Pro Patria ha avuto una buona occasione per pareggiare nel primo tempo, ma il colpo di testa di Reggiori ha colpito il palo, mantenendo invariato il punteggio.

Il secondo tempo e l’affermazione dell’Alcione

Il secondo tempo ha visto l’Alcione partire con grande determinazione. Dopo aver contenuto i tentativi di attacco della Pro Patria, gli arancioni hanno trovato il raddoppio al 70′ con Bright, che ha segnato con un poderoso stacco aereo su un corner, portando il punteggio sul 2-0. Questo secondo gol ha di fatto spento le speranze di rimonta per i tigrotti.

Gestione del vantaggio

Dopo il raddoppio, l’Alcione ha gestito il vantaggio con calma e sicurezza, evitando rischi significativi. La Pro Patria, pur cercando di reagire, non è riuscita a creare ulteriori occasioni pericolose, consentendo ai milanesi di portare a casa tre punti fondamentali per la loro classifica.

Le implicazioni per la classifica

Con questa vittoria, l’Alcione Milano si conferma al quinto posto in classifica, rimanendo in scia delle squadre di vertice. La squadra di mister Cusatis ha dimostrato di essere competitiva, soprattutto in casa, dove cercava una vittoria che mancava da tempo. La Pro Patria, invece, dovrà riflettere sulle proprie prestazioni, considerando un cammino che si fa sempre più difficile.

Il prossimo impegno per l’Alcione rappresenta un momento cruciale, non solo per mantenere la propria posizione in classifica, ma anche per rafforzare la fiducia nel gruppo. Per la Pro Patria, l’obiettivo sarà ritrovare la giusta concentrazione e determinazione, necessarie per affrontare le sfide imminenti del campionato, con l’intento di allontanarsi dalla zona critica della classifica.