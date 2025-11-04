Aggressione in piazza Gae Aulenti: donna accoltellata, paura e indignazione nella città

Un attacco avvenuto in pieno giorno a Milano ha sconvolto i passanti, lasciandoli in uno stato di shock e preoccupazione.

Un tranquillo mattino di lunedì, nei pressi della moderna piazza Gae Aulenti, si è verificato un episodio di violenza che ha generato scompiglio tra i passanti. Le urla di una donna, aggredita da un uomo armato di coltello, hanno attirato l’attenzione dei presenti, scatenando il panico. Quello che doveva essere un normale inizio di giornata si è trasformato in un momento drammatico, evidenziando il crescente clima di insicurezza percepito anche nelle zone più emblematiche della città.

Il momento dell’aggressione

La vittima, una manager di 43 anni impiegata presso Finlombarda, si stava recando al suo ufficio dopo aver utilizzato la metropolitana Gioia. Improvvisamente, un uomo di 59 anni l’ha avvicinata da dietro, estraendo un coltello da cucina e colpendola con violenza. L’attacco, avvenuto in un attimo, ha lasciato la donna a terra con il coltello conficcato nella schiena. La brutalità dell’azione è stata documentata dalle telecamere di sorveglianza, suscitando sconvolgimento tra i passanti.

La reazione dei passanti

Le grida disperate della donna hanno attirato immediatamente l’attenzione di alcuni passanti, che si sono attivati per prestarle aiuto. In breve tempo, sono stati allertati i soccorsi. L’intervento dell’ambulanza si è rivelato tempestivo: i paramedici, giunti sul posto, hanno constatato la gravità della situazione e hanno trasportato la donna all’ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento d’urgenza. Attualmente, le sue condizioni sono critiche, con gravi lesioni ai polmoni e alla milza, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita.

Indagini e identificazione dell’aggressore

Le forze dell’ordine, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno delineato un profilo dell’aggressore. L’individuo è stato identificato come Vincenzo Lanni, un uomo di 59 anni originario di Bergamo, senza alcun legame apparente con la vittima. Dopo l’aggressione, Lanni è fuggito a piedi, ma le indagini hanno rapidamente preso piede grazie a testimonianze e alla visione delle immagini che hanno documentato l’accaduto.

Il fermo dell’aggressore

Il 3 novembre, in serata, gli investigatori hanno rintracciato Lanni in un albergo vicino alla Stazione Centrale, dove si era nascosto. Le forze dell’ordine hanno esaminato le segnalazioni ricevute dopo la diffusione del video dell’aggressione, che hanno fornito indizi cruciali. È emerso che Lanni aveva un passato criminale, avendo già subito un arresto per un’aggressione simile, durante la quale aveva accoltellato due pensionati. In quell’occasione, era stato condannato a otto anni di carcere e ulteriori tre in una struttura psichiatrica.

Implicazioni e reazioni della comunità

L’evento ha profondamente scosso la comunità milanese, avviando una riflessione sulla sicurezza pubblica e sullo stato attuale delle metropoli. Piazze come Gae Aulenti, simbolo di modernità e vivacità, non dovrebbero diventare teatro di violenza. La paura e l’incredulità si sono diffuse tra i cittadini, che si interrogano su come un atto così violento possa avvenire in pieno giorno, in un’area solitamente percepita come sicura.

Il futuro della sicurezza a Milano

Le autorità, consapevoli del clima di insicurezza emergente, stanno intensificando i controlli e la sorveglianza nelle aree più vulnerabili della città. Sarà fondamentale per la comunità e per le istituzioni collaborare per garantire un ambiente più sicuro. La speranza è che episodi come quello avvenuto in piazza Gae Aulenti non diventino una triste normalità, ma piuttosto un campanello d’allarme per una maggiore attenzione alla sicurezza di tutti.